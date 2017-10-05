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Расследования
 06.10.2017 08:52

Жительница Волгоградской области получила срок за кражу семян

К 6 месяцам лишения свободы условно приговорена жительница Ольховского района за кражу из магазина семян, чая и искусственных цветов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Ольховского районного суда, женщину признали виновной в покушении на грабеж, т.е открытое хищение чужого имущества. Установлено, что подсудимая из корыстных побуждений сняла с металлического стеллажа и положила в свою сумку 5 пачек семян томата, баклажана и болгарского перца. Затем она взяла 3 пачки чая и 5 искусственных цветков, которые также спрятала в сумке. Женщина попыталась скрыться с похищенным, но была задержана сотрудниками магазина. Ущерб был оценен в 635 рублей. Она признала свою вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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ЖК «Бейкер стрит» представляет Волгоградскую область в Москве Стенд Волгоградской области стал одним из популярных на международном фестивале «Зодчество 2017». Под стеклянными сводами Гостиного двора, одной из лучших выставочных площадок Москвы, собрали все самое интересное, новаторское, передовое, что есть в архитектуре, благоустройстве окружающего пространства, дизайне современной России. «Проекты, которые архитекторы представляют на «Зодчестве», всегда оригинальны и несут в себе элементы самых инновационных технологий и суперсовременных трендов», – сказал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. В этом году основное внимание было уделено региональным проектам.  Волгоградская область представила проекты благоустройства городской среды, реализацию которых горожане могут наблюдать в режиме реального...
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Волгоградская область вошла в число получателей федеральных субсидий: ей выделено 621 млн рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения - для реализации особо крупных и важных для социально-экономического развития страны проектов. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно данным, опубликованным на официальном сайте правительства РФ, всего между регионами распределено 9,9 млрд рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Среди регионов ЮФО деньги получат еще два субъекта: Краснодарский край – 100 млн рублей и Ростовская область – почти 294 млн. Всего же на реализацию таких проектов 9 регионов получат 3,8 млрд рублей.
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Общество 06.10.2017 11:30

Очередной выпуск платежек желтого цвета для уведомления абонентов, задолжавших за коммунальную услугу электроснабжения, выпустило ПАО «Волгоградэнергосбыт», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Формирование уведомлений о долге происходит автоматически, на основании данных о начислениях и платежах абонента, переданных в биллинговую систему компании. Если получена «желтая» квитанция, для потребителя это первый сигнал о том, что нужно урегулировать вопрос с задолженностью. Напомним, что в случае возникновения вопросов по сумме и периоду задолженности, предъявленной данной квитанцией, потребители компании могут обратиться в абонентские участки по месту жительства (при себе необходимо иметь документы, подтверждающие  оплату потребленной электроэнергии). Пользователям Личного кабинета на сайте компании www.energosale34.ru доступны данные...
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Общество 06.10.2017 10:57

Непростой оказалась дорога домой для многих жителей Волгограда, посетивших в четверг вечером праздничную церемонию открытия музея "Россия - Моя история" в пойме реки Царица. Как сообщает ИА "Высота 102", после торжественного мероприятия волгоградцы, многие из которых пришли с детьми, были вынуждены выбираться из поймы в районе ресторана "Маяк" по песчаным склонам в кромешной темноте из-за отсутствия благоустроенной дорожки для пешеходов. Как это было - в видеоматериале. 
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Общество 06.10.2017 09:55 (Обновлено: 06.10.2017 10:01)

Красноармейский районный суд обязал ООО "МИКС" продлить срок действия разрешения на строительство дома, возводимого на средства дольщиков. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, основанием для обращения в суд послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой района.  Установлено, что ООО "МИКС" с привлечением денежных средств участников долевого строительства осуществляет реконструкцию объекта незавершенного строительства под малоэтажный жилой дом в Красноармейском районе на основании разрешения на строительство, выданного администрацией Волгограда. Однако планируемые согласно проектной декларации элементы благоустройства до настоящего времени не выполнены. При этом застройщиком не приняты меры к продлению срока действия разрешения на строительство. Решением районного суда требования прокурора удовлетворены в полном...
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Спорт 06.10.2017 09:14

Готовность спортивных объектов Волгограда к ЧМ-2018 проверяют сенаторы Сегодня комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, которая накануне прибыла в Волгоград, посетит стадионы «Зенит» и «Волгоград Арена», 25-ю городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, рокадную дорогу, железнодорожный вокзал «Волгоград-1» и фан-зону для болельщиков FIFA. Возглавляет делегацию Андрей Кутепов. Одной из главных задач комиссии - законодательное обеспечение подготовки чемпионата и правовое регулирование организации масштабного спортивного состязания. Волгоград стал шестым из одиннадцати городов, которые комиссия проверит на готовность проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, сообщили ИА «Высота...
Прочитана: 2757 раз
Аналитика 05.10.2017 20:07

Смотрите сегодня в программе: интерактивный музей «Россия — Моя история» в рекордные сроки построенный в пойме реки Царица в Волгограде сегодня распахнул свои двери. Служба уголовного розыска на пороге векового юбилея: оперативников Волгоградской области поздравили с профессиональным праздником. Над старейшим СИЗО Волгограда засияли купола: православные кресты для тюремного храма освятили на торжественной церемонии. Сюрпризы инвентаризации: новое руководство областной филармонии постепенно узнает о «темных» сторонах деятельности сотрудников. Волгоград принял финал всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина Красная»: участники спели в Доме офицеров. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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Общество 05.10.2017 17:58

Парковая зона у музея "Россия - Моя история" будет расширена еще на 5 га. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщил журналистам губернатор Андрей Бочаров после окончания церемонии открытия нового объекта культуры в пойме реки Царица. По его словам, обустройство прекрасного парка в историческом центре Волгограда проводится по просьбе молодых жителей города. Пока выполнена часть просьбы, но впереди еще много работы, так как предстоит обустроить еще 5 га площади. Планируется, что парковая зона будет продлена до Астраханского моста. Помощи в обустройстве этой территории губернатор сегодня попросил у молодежи. По его словам, это необходимо сделать до конца 2018 года.
Прочитана: 5561 раз
Культура 05.10.2017 17:12

В Волгограде музей «Россия - Моя история» распахнул свои двери Только что в пойме реки Царица в центре Волгограда торжественно открыли музей «Россия — моя история». Как сообщает ИА «Высота 102», в церемонии открытия нового учреждения культуры принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На площадке перед музеем началось театрализованное музыкальное представление, в котором отражены все этапы становления государства, а также Волгограда - от крепости на Волге до современности. Здание музея выросло на глазах волгоградцев за считанные месяцы.  Первые сваи в основание сооружения забиты в январе текущего года. Площадь здания составляет 7600 квадратных метров,...
Прочитана: 10041 раз
Общество 05.10.2017 16:46

Бывший мэр Волгограда с супругой отмечают 10 лет со дня свадьбы на Ибице Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко и его супруга сегодня отмечают 10 лет со дня свадьбы, сообщает ИА «Высота 102». Фотографию, сделанную в тот далекий день, опубликовала на своей странице в Instagram Евгения Ищенко-Атт. «Как быстро бежит время. 10 лет этому фото!!! А мы то, ничуть не изменились. И пусть всё так и продолжается с любовью, счастьем и пониманием в нашей СЕМЬЕ!!!», - написала счастливая жена и мать четверых детей Евгения Ищенко. (Орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред). Судя по геолокации, супруги сейчас находятся на Ибице в Испании. 
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Происшествия 05.10.2017 16:42

В Комсомольскому саду Волгограда при замене теплотрассы нашли останки человека Останки человека, погребенные в земле, нашли в Комсомольском саду Волгограда. Как стало известно ИА “Высота 102”, человеческие кости обнаружили рабочие, которые меняют трубы теплотрассы рядом с домом по адресу улица Коммунистическая, 8к. По предварительным данным, останки принадлежат человеку, погибшему во время Великой Отечественной войны. Информация о находке передана в комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда. Автор фото: пользователь "ВКонтакте" Александр Букреев
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Общество 05.10.2017 16:33

В Волгоградских школах запущена серия мастер-классов для детей в рамках проекта «Хочу добавки!»Праздничное мероприятие ко Дню учителя – мастер-класс «Лучший подарок своими руками» прошло сегодня в лицее №9 Дзержинского района при поддержке общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», сообщает ИА «Высота 102». Уютно разместившись в школьной столовой, дети расписывали имбирные пряники. Ароматные пряники, покрытые яркой специальной глазурью, с добрыми пожеланиями малышей стали ценным подарком для учителей.  «Подобные мероприятия прекрасны. На них весело детям. Я думаю, что учителям будет тоже очень приятно. Надо не забывать о своих педагогах, не стесняться проявлять уважение и заботу о...
Прочитана: 710 раз
Общество 05.10.2017 15:29

Губернатор Волгоградской области подарил Народному учителю России учебник арифметики XIX века Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в профессиональный праздник педагогов провел встречу с Народным учителем России, Героем Труда РФ Юрием Лепёхиным и советником при ректорате ВГСПУ, академиком РАО, доктором педагогических наук, профессором Николаем Сергеевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона,  глава области, председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов обсудили с заслуженными представителями педагогического сообщества вопросы развития образования в Волгоградской области. Андрей Бочаров поздравил Юрия Лепёхина с 75-летним юбилеем, который Народный учитель России отметил 23 сентября, и подарил Юрию Васильевичу учебник арифметики 19 века. Напомним, Юрий Васильевич Лепёхин...
Прочитана: 2257 раз
Общество 05.10.2017 15:11

Волгоград стал местом финала всероссийского конкурса среди осужденных «Калина Красная» Гала-концерт XIV всероссийского конкурса песни среди осуждённых «Калина Красная» проходит сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Лауреаты этого года выступают на сцене гарнизонного Дома офицеров. С учетом статуса участников финала, на время подготовки и проведения концерта предприняты соответствующие меры безопасности. Все исполнители были этапированы в Волгоградскую область из колоний нескольких регионов и размещены в пенитенциарных учреждениях в соответствии с установленным судом режимом содержания. Помимо финалистов конкурса, на гала-концерте по традиции выступят гости — музыканты эстрадно-духового оркестра УФСИН по Волгоградской области, а также государственный ансамбль...
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Экономика 05.10.2017 14:32

В Волгограде изгнанного с шоссе Авиаторов подрядчика проверят на качество На время проведения экспертизы приостановлено судебное разбирательство между ООО "Дорстройсервис" и комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, где слушается дело о признании недействительным одностороннего отказа заказчика от исполнения государственного контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Напомним, в июне текущего года комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком ООО "Дорстройсервис". Среди причин назывались отставание от графика и плохое качество работ. К тому времени из суммы контракта, который составляет 2,45 млрд рублей, фактически было оплачено 1,5 млрд рублей. Подрядчик,...
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