Жительница Волгоградской области получила срок за кражу семян

К 6 месяцам лишения свободы условно приговорена жительница Ольховского района за кражу из магазина семян, чая и искусственных цветов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Ольховского районного суда, женщину признали виновной в покушении на грабеж, т.е открытое хищение чужого имущества. Установлено, что подсудимая из корыстных побуждений сняла с металлического стеллажа и положила в свою сумку 5 пачек семян томата, баклажана и болгарского перца. Затем она взяла 3 пачки чая и 5 искусственных цветков, которые также спрятала в сумке. Женщина попыталась скрыться с похищенным, но была задержана сотрудниками магазина. Ущерб был оценен в 635 рублей. Она признала свою вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.