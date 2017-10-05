Праздничное мероприятие ко Дню учителя – мастер-класс «Лучший подарок своими руками» прошло сегодня в лицее №9 Дзержинского района при поддержке общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», сообщает ИА «Высота 102».













Уютно разместившись в школьной столовой, дети расписывали имбирные пряники. Ароматные пряники, покрытые яркой специальной глазурью, с добрыми пожеланиями малышей стали ценным подарком для учителей.





















«Подобные мероприятия прекрасны. На них весело детям. Я думаю, что учителям будет тоже очень приятно. Надо не забывать о своих педагогах, не стесняться проявлять уважение и заботу о них», – отметила ответственная по питанию лицея №9 Елена Головачева.













Серия подобных мероприятий под эгидой общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» запланирована во многих школах города Волгограда. Первое уже состоялось 1 июня, в День защиты детей в рамках социального проекта «Хочу Добавки».













До конца года горожане смогут оценить реализованные программы, цель которых – повышение интереса детей к школьному питанию посредством игровых форм.

Подробнее о проекте нам рассказал руководитель общественной организации Светлана Мамонтова:

«Нашими специалистами был разработан Проект «Хочу добавки», включающий в себя разноформатные мероприятия для детей, родителей и педагогов школ, с целью повышения интереса к школьному питанию, как важной составляющей популяризации здорового образа жизни. Ведь дети проводят большую часть своего времени именно в школе, а значит, основы правильного питания должны быть заложены уже здесь. Вот почему так важно привить положительное отношение к школьной столовой, к полноценному горячему питанию, к разнообразию меню и продуктов. И, чтобы сделать весь этот процесс живым, интересным и актуальным, мы разработали игровые, познавательные, культурные программы, которые и планируем реализовывать в учебных заведениях нашего города».

Кстати, на конец октября запланировано следующее крупное мероприятие – открытая Дегустация школьного меню для родителей учащихся школ Дзержинского района.

По вопросам участия можно обращаться на горячую линию общественной организации по телефону +7 909 377 30 43



