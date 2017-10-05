В Волгоградской области взят под стражу водитель "КамАЗа" за "пьяное" ДТП с 2 погибшими









Удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу 40-летнего жителя Волгограда, который в состоянии опьянения совершил ДТП с двумя погибшими, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД.

По данным следствия, ночью 2 октября этого года на 693 км. федеральной автодороги М-6 "Каспий" в Новоаннинском районе подозреваемый, управляя автомашиной "КамАЗ-65117" с прицепом, двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной "Тойота Ланд Крузер 200". В результате аварии погибли двое пассажиров внедорожника – 32 и 34-летние жители Москвы от полученных травм скончались на месте. Установлено, что в момент совершения аварии водитель грузовика был пьян. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.











