Волгоград стал местом финала всероссийского конкурса среди осужденных «Калина Красная»









Гала-концерт XIV всероссийского конкурса песни среди осуждённых «Калина Красная» проходит сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Лауреаты этого года выступают на сцене гарнизонного Дома офицеров. С учетом статуса участников финала, на время подготовки и проведения концерта предприняты соответствующие меры безопасности. Все исполнители были этапированы в Волгоградскую область из колоний нескольких регионов и размещены в пенитенциарных учреждениях в соответствии с установленным судом режимом содержания. Помимо финалистов конкурса, на гала-концерте по традиции выступят гости — музыканты эстрадно-духового оркестра УФСИН по Волгоградской области, а также государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля». «Калина Красная» - это благотворительная акция, направленная на социальную реабилитацию осуждённых через творчество. Как сообщается на официальном сайте конкурса, осужденным помогают готовить аранжировки и оказывают содействие в профессиональной записи песен. Перед началом гала-концерта в Волгограде финалисты этого года провели несколько репетиций и выступили с концертами в местных колониях.













Организаторы подчеркивают, что абсолютное большинство участников и финалистов «Калины Красной» - даже отбывшие длительные сроки за тяжкие преступления, находят себе место в обычной жизни — работают, учатся, заводят семьи, многие из них продолжают реализовывать себя в творчестве, в том числе профессионально. Написанные финалистами «Калины Красной» и впервые исполненные за решёткой песни сегодня исполняют звёзды эстрады.





Фото www.kalinakrasnaya.ru