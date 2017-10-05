В Волгограде изгнанного с шоссе Авиаторов подрядчика проверят на качество









На время проведения экспертизы приостановлено судебное разбирательство между ООО "Дорстройсервис" и комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, где слушается дело о признании недействительным одностороннего отказа заказчика от исполнения государственного контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Напомним, в июне текущего года комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком ООО "Дорстройсервис". Среди причин назывались отставание от графика и плохое качество работ. К тому времени из суммы контракта, который составляет 2,45 млрд рублей, фактически было оплачено 1,5 млрд рублей. Подрядчик, которого также внесли в список недобросовестных поставщиков, обжаловал действия комитета транспорта в суде.

Судебная финансово-экономическая экспертиза поручена ГБУ "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (г. Москва). Экспертам предстоит ответить на 15 вопросов, большая часть которых касается качества выполненных работ. В случае выявления дефектов, специалистам предстоит установить по чьей вине они возникли - подрядчика, сторонних лиц, погодных условий, или стали следствием ошибок, допущенных в проектной документации. Расходы на проведение экспертизы в сумме 250 тысяч рублей возложены на ответчика - комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Экспертное заключение должно быть готово к концу ноября.

Реконструкция шоссе Авиаторов в Волгограде, напомним, проводится в рамках подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно проекту, реконструкция дороги должна быть завершена в декабре 2017 года. Новым подрядчиком строительства определена компания "ТрансСервис".



