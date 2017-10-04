Подозреваемого в краже цветных металлов на заводе "Волгограднефтемаш" поместили в СИЗО

Изменена мера пресечения в отношении подозреваемого в хищении цветных металлов с территории ОАО "Волгограднефтемаш". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева.

Фигурант уголовного дела - 34-летний житель Волгограда - 2 сентября был помещен под домашний арест. Не согласившись с избранной мерой пресечения, прокуратура Волгограда обжаловала указанное постановление суда в апелляционном порядке. Суд отменил постановление и удовлетворил ходатайство следователя о необходимости заключения подозреваемого под стражу.

По данным следствия, данное лицо обвиняется в хищении ферросплавов и цветных металлов с территории ОАО "Волгограднефтемаш" в особо крупном размере на сумму порядка 1,5 млн рублей (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Согласно материалам дела, похищенный металл обвиняемый и другие соучастники преступной группы хранили на вышеуказанном предприятии в специально оборудованных тайниках, после чего вывозили и реализовывали его обратно на завод через подставные коммерческие организации.

Ранее сообщалось, что задержаны шестеро работников завода. На след злоумышленников вышли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду вместе с коллегами из регионального управления ФСБ. Рабочих задержали с поличным - при разгрузке 2,5 тонн украденного метала стоимостью более 3 миллионов рублей.