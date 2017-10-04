Нерадивую мать, жительницу Кумылженского района, ограничили в родительских правах. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора области Ольга Токарева, такое решение районный суд принял после обращения руководителя районного надзорного органа. Правоохранители выяснили, что 28-летняя мать двоих дочерей - четырех и шести лет - нигде не работала и выпивает. Воспитанием девочек занимается только их отец. Но чтобы прокормить детей, мужчине приходится много работать, поэтому времени на малышек у него не хватает.

Что дальше ждет семью - покажет время, но, как отмечают в прокуратуре, если женщина не возьмется за ум, то рискует окончательно потерять детей. В следующий раз родительских прав ее могут лишить полностью. Пока же мать лишается всех льгот и пособий, не может лично воспитывать детей, но содержать их по-прежнему обязана. В течение полугода органы опеки будут пристально наблюдать за ситуацией в семье. Затем суд либо восстановит право родителя на воспитание своих чад, либо лишит окончательно.