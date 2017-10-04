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Общество
 05.10.2017 10:58

В Волгоградской области нерадивая мать рискует потерять двоих дочерей

Нерадивую мать, жительницу Кумылженского района, ограничили в родительских правах. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора области Ольга Токарева, такое решение районный суд принял после обращения руководителя районного надзорного органа. Правоохранители выяснили, что 28-летняя мать двоих дочерей - четырех и шести лет - нигде не работала и выпивает. Воспитанием девочек занимается только их отец. Но чтобы прокормить детей, мужчине приходится много работать, поэтому времени на малышек у него не хватает.
Что дальше ждет семью - покажет время, но, как отмечают в прокуратуре, если женщина не возьмется за ум, то рискует окончательно потерять детей.  В следующий раз родительских прав ее могут лишить полностью.  Пока же мать лишается всех льгот и пособий, не может лично воспитывать детей, но содержать их по-прежнему обязана. В течение полугода органы опеки будут  пристально наблюдать за ситуацией в семье. Затем суд либо восстановит право родителя  на воспитание своих чад, либо лишит окончательно.

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Общество 05.10.2017 13:20

В Волжском по распоряжению главы города Игоря Воронина со вчерашнего дня начали подключение отопления в учреждениях образования и здравоохранения: детские сады, школы и объекты социальной сферы. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба администрации Волжского, на следующей неделе с учетом погодных условий планируется подключение отопления в многоквартирных домах города. Отметим, что в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011, отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов...
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Расследования 05.10.2017 12:43 (Обновлено: 05.10.2017 12:59)

Изменена мера пресечения в отношении подозреваемого в хищении цветных металлов с территории ОАО "Волгограднефтемаш". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Фигурант уголовного дела - 34-летний житель Волгограда - 2 сентября был помещен под домашний арест. Не согласившись с избранной мерой пресечения, прокуратура Волгограда обжаловала указанное постановление суда в апелляционном порядке. Суд отменил постановление и удовлетворил ходатайство следователя о необходимости заключения подозреваемого под стражу. По данным следствия, данное лицо обвиняется в хищении ферросплавов и цветных металлов с территории ОАО "Волгограднефтемаш" в особо крупном размере...
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Общество 05.10.2017 12:15

«Герой» публикации ИА «Высота 102», директор ООО «Дом Сервис ЮГ» Константин Генералов не согласился с изложенными фактами в материале «В Волгограде УК с подмоченной репутацией пытаются захватить новые дома» и отправил исковое заявление в суд Красноармейского района защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию. Более всего возмутили господина Генералова сведения одного из жильцов дома Александра Шмакова, которые «бросают тень на мое доброе имя», - говорится в заявлении. В частности, он просил суд признать сведения, цитируем: «Путем воровского метода господин Генералов начальник ЖЭУ №25 решил нас перевести в компанию ДОМ ЮГ Сервис»: «Путем подлога документов провести как будто очно, заочное собрание»;...
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Финграмотность 05.10.2017 11:42

Школьники Волгограда сразятся в «финансовых боях» В Волгограде стартовал первый Чемпионат по финансовой грамотности среди школьных команд. В первый день чемпионата школьники участвовали в коммуникативном турнире и показывали свое умение рассуждать на сложные финансовые темы. Нужно ли следить за инфляцией и корректировать свое финансовое поведение? Должен ли школьник работать во время школьных каникул летом? Ребята отстаивали противоположные точки зрения и учились находить аргументы, слышать мнение оппонента и вести диалог. Сегодня, 5 октября, в 14:00 в гимназии № 17 по адресу: Волгоград, ул. Ростовская, 4, состоится второй день Чемпионата, передает ИА «Высота 102». Школьные команды гимназии № 17, лицея № 6 и школы № 48...
Прочитана: 279 раз
Экономика 05.10.2017 11:24

В Волгограде продолжают выявлять и сжигать санкционные деликатесы На оптовой базе в Волгограде сотрудники ветнадзора и транспортной прокуратуры обнаружили запрещенную к ввозу в РФ санкционную продукцию в количестве 237 кг. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, изъяты сыры производства Германии, Нидерландов и Украины. По данным ведомства, продукция уничтожена путем сжигания в крематоре в присутствии понятых. Ранее сообщалось о выявлении и уничтожении 5,5 кг немецкого сыра с благородной плесенью.
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Расследования 05.10.2017 10:08

По факту гибели этой ночью в пожаре двух человек следственным отделом по Дзержинскому району СУ СКР по области проводится доследственная проверка. Об этом сообщила ИА "Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, ЧП произошло в многоэтажном доме, расположенном на улице Танкистов в Дзержинском районе Волгограда. Уже установлено, что во время пожара в квартире находились женщина со своим сожителем и их знакомый. Спасаясь от огня, женщина выпрыгнула из окна, и погибла от полученных при падении травм. Гость закрылся в ванной комнате, но это не спасло его - причиной смерти, по мнению специалистов, стало отравление угарным...
Прочитана: 2712 раз
Общество 05.10.2017 10:00

В СИЗО №1 Волгограда освятили купола и кресты на тюремном замке Чин освящения крестов для купольной части тюремного храма апостола Андрея Первозванного СИЗО №1 на улице Голубинской, сегодня совершил Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Как сообщает ИА «Высота 102», на церемонии присутствовали священнослужители, общественники, руководители силовых структур, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков и др. Они поздравили руководство УФСИН России по Волгоградской области с завершением реконструкции корпусов старейшего в городе СИЗО. Правящий архиерей назвал восстановление храма «возрождением исторической справедливости». «Желаю, чтобы все населяющие эти казематы люди обратились к покаянию, обрели в дальнейшем радость свободы,...
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Экология 05.10.2017 09:57

Многочисленные нарушения выявлены в деятельности МУП «Среднеахутбинские тепловые сети», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на природоохранную прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку по факту сброса сточных вод из коллектора на ячейки-накопители в поселке Средняя Ахтуба. Было установлено, что на накопительный пруд отсутствует проектная и разрешительная документация, контроль состава сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения не проводится, рыхление заиленных карт не осуществляется, мониторинг влияния пруда-испарителя на состояние подземных вод не ведется, а сами системы очистных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии. Эксплуатирующая организация МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» совсем не ведет обеззараживание сточной воды, а также не имеет надлежащим образом оформленных...
Прочитана: 394 раз
Происшествия 05.10.2017 07:10

Два человека погибли в результате пожара, который произошёл этой ночью в одной из квартир многоэтажного дома в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в 9-этажном доме на улице Танкистов полностью выгорела квартира на пятом этаже и балкон. Из-за сильного задымления была проведена эвакуация. Более 20 человек, среди которых и дети, были размещены в соседней школе. В региональном МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило около полуночи, а в 0.11 возгорание было ликвидировано. Известно, что один погибший, предположительно 60-летний мужчина, был обнаружен в сгоревшей квартире. Ещё один труп был найден на улице - женщина выбросилась из...
Прочитана: 5599 раз
Здравоохранение 05.10.2017 06:21

В Волгоградской области рождается все меньше детей В Волгоградской области снижается численность населения: в рейтинге субъектов России по этому показателю регион находится на 72 месте, а среди регионов ЮФО – на последнем. Таковы данные Росстата, опубликованные на официальном сайте ведомства, сообщает ИА «Высота 102».  Среди регионов лидерами по приросту детского населения стали Тыва, республика Алтай, Чеченская республика, Бурятия, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Якутия, Курганская, Тюменская и Иркутская области. При этом население России продолжает стареть. По данным Росстата, численность граждан до 16 лет на 26,7% меньше, чем пожилых людей. В 2016 году на 1 тыс. россиян трудоспособного возраста приходилось 323 ребенка и 441 пенсионер. Для...
Прочитана: 1824 раз
Астрахань 04.10.2017 20:10

Астраханцы привезли на «Золотую осень» в Москве калмыцкого верблюда Делегация Астраханской области принимает участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Как сообщает ИА «Астрахань 24», астраханский племенной завод «Родина» покажет на выставке верблюда калмыцкой породы астраханского типа, а «Аксарайский» – овец советской мясо-шерстной породы. В столицу съехались представители свыше 2 тысяч предприятий, организаций, союзов и ассоциаций товаропроизводителей России и зарубежных стран. Они представят на территории ВДНХ лучшие инвестиционные проекты, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику, оборудование, а также продемонстрируют племенные породы сельскохозяйственных животных.
Прочитана: 6607 раз
Аналитика 04.10.2017 20:00

Смотрите сегодня в программе: Инспекторы ФИФА уехали, а Волгоград продолжает в плановом режиме готовиться к чемпионату мира по футболу. Владимир Путин посмотрел на «Волгоград Арену»: губернатор Волгоградской области сообщил президенту, что 9 мая город-герой собирается принять финал Кубка России. Космос как реальность: в Волгоградском планетарии отметили юбилей запуска первого искусственного спутника Земли. Шпагат и стойка на голове в 75 лет: педагог по физкультуре из школы № 10 Волгограда удивляет учеников и коллег. Скромная взятка за нелегалов на полях Городищенского района Волгоградской области: родственник фермера попался с поличным. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала...
Прочитана: 18039 раз
Борьба с коррупцией 04.10.2017 17:05

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бывшему сотруднику УФМС России по Волгоградской области Александру Лавренову, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда. Напомним, Новоаннинский районный суд в июне приговорил Лавренова за получение взятки и подстрекательство к подделке документов к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима со штрафом 2 млн рублей. Осужденный и его защитник обжаловали приговор. Они просили суд вынести оправдательный приговор за подстрекательство к подделке документов, а действия осужденного по эпизоду получения взятки переквалифицировать на мелкое взяточничество с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. Представитель прокуратуры просил оставить приговор без изменения, а жалобу...
Прочитана: 6564 раз
Экономика 04.10.2017 16:29

В Волгограде жители получают судебные приказы о взыскании долгов за тепло многолетней давности Шок и недоумение испытали жители нескольких домов Кировского района Волгограда, получив на днях судебные приказы о взыскании долгов за услуги по горячему водоснабжению и отоплению, оказанные в 2010 году. Как рассказал ИА «Высота 102» житель улицы им. Шумилова Юрий Черничкин, для него и многих соседей письма из мирового суда стали настоящим потрясением – людям, в том числе пенсионерам, предписали выплатить немалые суммы с учетом пени и судебных расходов. При этом большинство жителей являются добросовестными потребителями и уверены, что долгов за поставленные ресурсы у них нет и не было - ни сейчас, ни за период 7-летней давности....
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Общество 04.10.2017 16:02

В Волгограде 75-летняя учитель физкультуры стоит на голове, садится на шпагат и бегает трусцой Удивительного педагога физкультуры почти с полувековым стажем работы чествовали сегодня в школе №10 Центрального района Волгограда. Валентина Александровна Бутакова готовится отметить свое 75-летие, но о заслуженном отдыхе пока думать рано. Годы ей ни по чем — она не только детям прививает любовь к физической культуре, но и сама активно практикует занятия спортом — занимается растяжкой, гантельной гимнастикой, бегает трусцой, зимой купается в Волге и ходит босиком по снегу. Валентина Александровна садится на шпагат, делает стойку на голове и плечах. Поздравила уникального преподавателя с предстоящим юбилеем, а всех педагогов школы - с наступающим Днем учителя, депутат Госдумы от Волгоградской...
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