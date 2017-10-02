Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась настоящая чехарда — в итоге сегодня крайне сложно понять, где находится дорогостоящее оборудование, кем и в каких целях используется и будет ли возвращено.

Яркой иллюстрацией того, что филармонической собственностью распоряжались по своему усмотрению служит скандальная история с пропажей виолончели 17 века, которую без каких-либо документов в начале года вывезли в Санкт-Петербург и где она находилась целых полгода у мастера по ремонту музыкальных инструментов. Раритетную вещь возвратили филармонии. Но это лишь один пример халатного отношения к государственной собственности.

Неутешительными оказались итоги и недавней проверки сохранности имущества учреждения, закрепленного за ансамблем казачей песни «Лазоревый цветок».

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