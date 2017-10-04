В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек в пожаре

По факту гибели этой ночью в пожаре двух человек следственным отделом по Дзержинскому району СУ СКР по области проводится доследственная проверка. Об этом сообщила ИА "Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, ЧП произошло в многоэтажном доме, расположенном на улице Танкистов в Дзержинском районе Волгограда.

Уже установлено, что во время пожара в квартире находились женщина со своим сожителем и их знакомый. Спасаясь от огня, женщина выпрыгнула из окна, и погибла от полученных при падении травм. Гость закрылся в ванной комнате, но это не спасло его - причиной смерти, по мнению специалистов, стало отравление угарным газом. Выбраться из огня смог только гражданский муж погибшей. Сейчас он находится в больнице с ожогами.

Следователи уже опросили соседское окружение владельцев квартиры, где произошло ЧП. С их слов погибшая и её сожитель регулярно злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный образ жизни. Не исключено, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.