Школьники Волгограда сразятся в «финансовых боях»





В Волгограде стартовал первый Чемпионат по финансовой грамотности среди школьных команд. В первый день чемпионата школьники участвовали в коммуникативном турнире и показывали свое умение рассуждать на сложные финансовые темы. Нужно ли следить за инфляцией и корректировать свое финансовое поведение? Должен ли школьник работать во время школьных каникул летом? Ребята отстаивали противоположные точки зрения и учились находить аргументы, слышать мнение оппонента и вести диалог.

Сегодня, 5 октября, в 14:00 в гимназии № 17 по адресу: Волгоград, ул. Ростовская, 4, состоится второй день Чемпионата, передает ИА «Высота 102». Школьные команды гимназии № 17, лицея № 6 и школы № 48 встретятся вновь. Теперь им предстоят финансовые бои – не менее зрелищная и увлекательная форма работы. По окончании финансовых боев будет определена команда-победитель первого в регионе Чемпионата по финансовой грамотности среди школьников.

В третий день работы семинара, 6 октября, пройдет кейс-игра «Азбука финансовой грамотности». Педагоги и методисты летних оздоровительных лагерей познакомятся с методикой проведения профильной смены по финансовой грамотности в форме многодневной имитационно-ролевой игры.

В рамках мероприятия прошел семинар по методике проведения Чемпионатов по финансовой грамотности.













Его провели авторы методики: руководитель методической службы АНО «Национальный центр финансовой грамотности» (г. Москва) Вячеслав Лозинг, кандидат педагогических наук, известный педагог-инноватор, практик и методолог системы развивающего обучения В.В. Давыдова, а также директор компании «Кейс-игра» (г.Санкт-Петербург), руководитель проекта АНО «Национальный центр финансовой грамотности» (г.Москва) Денис Лозинг. Получить методику из первых рук собрались более 30 педагогов системы общего и дополнительного образования со всей области.



