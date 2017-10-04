В СИЗО №1 Волгограда освятили купола и кресты на тюремном замке

Чин освящения крестов для купольной части тюремного храма апостола Андрея Первозванного СИЗО №1 на улице Голубинской, сегодня совершил Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Как сообщает ИА «Высота 102», на церемонии присутствовали священнослужители, общественники, руководители силовых структур, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков и др. Они поздравили руководство УФСИН России по Волгоградской области с завершением реконструкции корпусов старейшего в городе СИЗО. Правящий архиерей назвал восстановление храма «возрождением исторической справедливости». «Желаю, чтобы все населяющие эти казематы люди обратились к покаянию, обрели в дальнейшем радость свободы, общения и труда»,- сказал Митрополит Герман.









Как ранее сообщало ИА "Высота 102", недавно СИЗО №1 отпраздновало 135-летний юбилей. После этого старым зданиям заведения ФСИН начали возвращать первоначальный внешний вид. Выполнять задачу помогали архивные фотографии и сохранившийся макет Царицынского тюремного замка. Со стен СИЗО №1 счистили старую краску – теперь корпуса бордовые, а обрамление зарешеченных окон выполнено в белом цвете. Кресты изготовлены руками осужденных исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области. В ознаменовании данного исторического события генерал-лейтенант внутренней службы, начальник УФСИН России по Волгоградской области Павел Радченко и начальник СИЗО-1 Евгений Василенко открыли памятную доску.













СПРАВКА: 8 апреля 1882 года технико-строительным комитетом был одобрен проект здания Царицынского тюремного замка Саратовской губернии, подготовленный архитектором Антонием Томишко. Строительство началось по решению городской думы. 5 октября 1886 года Царицынская тюрьма открыла свои казематы за счет государственного казначейства. На территории тюрьмы была построена домовая церковь. Ее освятили в августе 1890 года. Церковь была каменной, но теплой с одним престолом и размещалась на втором этаже тюремного замка. На крыше центрального четырехэтажного тюремного корпуса стояли кресты. После революции количество арестованных многократно увеличилось и здание храма было приспособлено для содержания подследственных. Во время Великой Отечественной войны при фашистских бомбежках, здание было частично разрушено. Заключенные были переправлены за Волгу. Многие сталинградцы укрывались на нижнем этаже здания тюрьмы под массивными сводами бывшей церкви. С 2016 года началось полномасштабная реконструкция исторического облика и внутренних коммуникаций тюремного замка. Зданию был возвращен исторический внешний облик, а внутреннее обустройство соответствует всем современным требованиям и международным стандартам.

Сегодня в СИЗО №1 могут одновременно содержаться под стражей 684 человека, здесь в ожидании приговора находились многие известные в городе люди: топ - чиновники мэрии, депутаты, начальники правоохранительных органов и криминальные авторитеты.