В Волгограде на пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара, который произошёл этой ночью в одной из квартир многоэтажного дома в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в 9-этажном доме на улице Танкистов полностью выгорела квартира на пятом этаже и балкон. Из-за сильного задымления была проведена эвакуация. Более 20 человек, среди которых и дети, были размещены в соседней школе. В региональном МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило около полуночи, а в 0.11 возгорание было ликвидировано. Известно, что один погибший, предположительно 60-летний мужчина, был обнаружен в сгоревшей квартире. Ещё один труп был найден на улице - женщина выбросилась из окна. В причинах ее смерти разбираются следователи. На пожаре также пострадали два человека: мужчина и женщина получили отравление продуктами горения. Причины возгорания устанавливаются.