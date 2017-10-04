«Высота 102 ТВ»: Президент Путин посмотрел на «Волгоград Арену»

Смотрите сегодня в программе: Инспекторы ФИФА уехали, а Волгоград продолжает в плановом режиме готовиться к чемпионату мира по футболу. Владимир Путин посмотрел на «Волгоград Арену»: губернатор Волгоградской области сообщил президенту, что 9 мая город-герой собирается принять финал Кубка России. Космос как реальность: в Волгоградском планетарии отметили юбилей запуска первого искусственного спутника Земли. Шпагат и стойка на голове в 75 лет: педагог по физкультуре из школы № 10 Волгограда удивляет учеников и коллег. Скромная взятка за нелегалов на полях Городищенского района Волгоградской области: родственник фермера попался с поличным.







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