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Борьба с коррупцией
 04.10.2017 17:05

Суд в Волгограде не признал осужденного экс-сотрудника ФМС мелким взяточником

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бывшему сотруднику УФМС России по Волгоградской области Александру Лавренову, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда. Напомним, Новоаннинский районный суд в июне приговорил Лавренова за получение взятки и подстрекательство к подделке документов к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима со штрафом 2 млн рублей. Осужденный и его защитник обжаловали приговор. Они просили суд вынести оправдательный приговор за подстрекательство к подделке документов, а действия осужденного по эпизоду получения взятки переквалифицировать на мелкое взяточничество с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. Представитель прокуратуры просил оставить приговор без изменения, а жалобу осужденного и его адвоката - без удовлетворения. Апелляционная инстанция, рассмотрев все доводы, признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
Ранее следствием и судом было установлено, что Лавренов, будучи сотрудником миграционной службы, на личном приеме гражданки республики Армения по вопросу выдачи ей разрешения на временное проживание в России, в отсутствие препятствий к оказанию этой госуслуги, потребовал взятку в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, Лавренов, зная, что у гражданки Армении заканчивался срок законного пребывания на территории России, склонил другого человека, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, к внесению в документы женщины недостоверных сведений о якобы ее выезде за пределы России и въезде обратно. Это давало ей право продлить срок пребывания на территории РФ. За такие действия осужденный получил от женщины и передал сообщнику 16 тысяч рублей. А при получении очередной части взятки был задержан. 
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось ОРЧ ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СК России по региону. 

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Прочитана: 12004 раз
Общество 04.10.2017 16:02

В Волгограде 75-летняя учитель физкультуры стоит на голове, садится на шпагат и бегает трусцой Удивительного педагога физкультуры почти с полувековым стажем работы чествовали сегодня в школе №10 Центрального района Волгограда. Валентина Александровна Бутакова готовится отметить свое 75-летие, но о заслуженном отдыхе пока думать рано. Годы ей ни по чем — она не только детям прививает любовь к физической культуре, но и сама активно практикует занятия спортом — занимается растяжкой, гантельной гимнастикой, бегает трусцой, зимой купается в Волге и ходит босиком по снегу. Валентина Александровна садится на шпагат, делает стойку на голове и плечах. Поздравила уникального преподавателя с предстоящим юбилеем, а всех педагогов школы - с наступающим Днем учителя, депутат Госдумы от Волгоградской...
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Экономика 04.10.2017 15:04

Премьер-министр Медведев пожелал удачи Волгоградской области Сегодня на площадке Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2017», глава Волгоградской области Андрей Бочаров доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о результатах реализации проектов в сельскохозяйственной отрасли, а также о планах по дальнейшему развитию АПК, основанных на увеличении орошаемых площадей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. «Благодаря поддержке проектов по развитию мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн до миллиона тонн в год», - рассказал Андрей Бочаров Дмитрию Медведеву и отметил успехи в сфере переработки овощной продукции. «Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тысяч тонн, то сейчас уже...
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Происшествия 04.10.2017 14:56

Сегодня в Волжском, на пересечении ул. Мира и ул. 87-я Гвардейская, совершен наезд маршрутным такси № 246 на ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, мальчик 8 лет с травмами доставлен в ГБУЗ «Городская детская больница» г. Волжского.
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Общество 04.10.2017 14:39

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии министерства образования и науки России подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, в ТОП-500 лучших школ России вошли и общеобразовательные учреждения Волгограда и области. Среди победителей - гимназии №11 Дзержинского района Волгограда,  №4 Ворошиловского района, лицей № 10 Кировского района, гимназия  №1 Центрального района Волгограда, гимназия №7 Красноармейского района,   средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов...
Прочитана: 1500 раз
Общество 04.10.2017 14:17

В первую очередь тепло поступило в медицинские стационары и детские сады - с начала этой недели подтапливаются несколько крупных больничных комплексов в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском  районах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Напомним, в понедельник в ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области  Андрей Бочаров поставил задачу муниципалитетам при необходимости начать подтопку социальных объектов раньше установленного нормативами срока, в первую очередь обеспечить теплом стационары и детские сады. Крупные медицинские учреждения – больницы №4 Тракторозаводского района и №5 Краснооктябрьского района, отделение сестринского ухода, поликлиника и хоспис больницы №24 Красноармейского района - начали подтапливаться с понедельника в соответствии с...
Прочитана: 993 раз
Общество 04.10.2017 14:06

Решением Красноармейского районного суда удовлетворено исковое заявление прокуратуры области в интересах государства о возмещении материального ущерба от налогового преступления. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, уголовное преследование в отношении предпринимателя, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Бизнесмен в 2012-2014 уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о закупке песка у ряда организаций, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность. В результате предпринимателем не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме свыше 1,4 млн рублей. По...
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Общество 04.10.2017 13:48

Парк «Усть-Медведицкий» Волгоградской области представил на конкурс байдарочные сплавы и победил Природный парк «Усть-Медведицкий» занял первое место в номинации «Лучший экологический маршрут в природных парках» ежегодного регионального конкурса «Лидеры туриндустрии Волгоградской области». Об этом сообщается на официальном сайте «Год экологии 2017», передает ИА «Высота 102». Парк предложил в своей номинации одно из самых популярных и востребованных направлений экологического туризма – речные сплавы. По территории этого парка протекает сразу несколько рек — Дон, Хопёр и Медведица. Поэтому именно водный туризм стал одной из главных специализаций «Усть-Медведицкого». Разработано пять сплавных маршрутов продолжительностью от 1 до 6 дней. Они включают в себя как водные путешествия на байдарках по самым живописным участкам рек,...
Прочитана: 646 раз
Общество 04.10.2017 13:16

В Волгограде сожгли партию запрещенного сыра из Германии Инспекторы ветеринарного контроля и сотрудники транспортной прокуратуры выявили в Волгограде более 5,5 кг санкционного сыра из Германии. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, указанный товар попадает под запрет ввоза, согласно Указу Президента РФ от 06.08.2014 № 560 "О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Всего изъято 5,565 кг сыра полутвердого "DORBLU WHEEL 50 %" с благородной голубой плесенью и мягкого жирного сыра "Camembert". Товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность предоставлены не были. Запрещенная продукция была изъята, а затем уничтожена...
Прочитана: 3284 раз
Спорт 04.10.2017 13:09

Слабовидящий дзюдоист из Волгограда выиграл Всероссийскую спартакиаду Юный дзюдоист из Волгограда Роман Староватых вернулся с победой из Чувашии, где проходила Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика спорт», сообщает ИА «Высота 102». В дисциплинах лёгкой атлетики, плавании, дзюдо, мини-футболе и шахматах соревновались 600 детей из всех регионов страны. 10-летний волгоградец Роман Староватых впервые принял участие в соревнованиях подобного ранга и сразу добился успеха. По словам тренеров спортклуба «Самбист» Олега Репина и Евгения Козлова, их подопечный ранее неоднократно выступал на областных соревнованиях по дзюдо, упорно тренируется и готов вступать в поединки даже со здоровыми спортсменами. При этом Роман с детства является слабовидящим,...
Прочитана: 3116 раз
Общество 04.10.2017 12:43

В Котельниково Волгоградской области прошел всероссийский фестиваль энергосбережения В Котельниково фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче прошел на площадках большого праздника в честь Дня Котельниковского района и самого города, Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Дня пожилых людей. В этом году торжества были организованы по-особенному празднично: в 2017 году котельниковцы отметили юбилей – 120-ую годовщину со дня образования своего города. Известно, что фестиваль энергосбережения проходит в областных центрах и крупных городах России в целях популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики. Инициативу проведения фестиваля в городах страны поддержали Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки России, Госкорпорация «Фонд содействия реформирования...
Прочитана: 669 раз
Общество 04.10.2017 12:10

В Волгограде пять районов останутся без воды на выходные Прекращение подачи воды потребителям Центрального, Ворошиловского, Дзержинского (пос. Ангарский и 2-ой километр), Краснооктябрьского (Научный городок), и Советского (пос. Тулака) районов произойдет в эти выходные из-за планового ремонта на сетях. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Концессии водоснабжения", водоснабжение будет ограничено с 22.00 6 октября до 22.00 8 октября. Для жителей территорий, временно остающихся без водоснабжения, будет организован подвоз воды в соответствии с графиком. В компании поясняют, что во время плановых работ будет произведено подключение второй очереди новых водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе. В эксплуатацию будет запущена новая насосная станция второго подъема с одновременным выводом из...
Прочитана: 7395 раз
Экономика 04.10.2017 12:01

На «Золотой осени-2017» в Москве Волгоградская область сделала акцент на мелиорации Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2017» начинает сегодня свою работу в Москве, сообщает ИА «Высота 102». В состав волгоградской делегации, которую возглавил губернатор Андрей Бочаров, вошли руководители ведущих аграрных и животноводческих хозяйств, ученые, представители профильных ведомств. Экспозиция региона размещена на двух площадках. Основными темами этого года, по информации администрации области, стали комплексные проекты по развитию АПК на основе мелиорации и опыт предприятий, занимающихся  племенным животноводством. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Волгоградской области, тепличные хозяйства, научно-исследовательские институты и муниципальные образования региона также традиционно принимают участие в конкурсной программе «Золотой осени». ...
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