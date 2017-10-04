Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бывшему сотруднику УФМС России по Волгоградской области Александру Лавренову, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда. Напомним, Новоаннинский районный суд в июне приговорил Лавренова за получение взятки и подстрекательство к подделке документов к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима со штрафом 2 млн рублей. Осужденный и его защитник обжаловали приговор. Они просили суд вынести оправдательный приговор за подстрекательство к подделке документов, а действия осужденного по эпизоду получения взятки переквалифицировать на мелкое взяточничество с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. Представитель прокуратуры просил оставить приговор без изменения, а жалобу осужденного и его адвоката - без удовлетворения. Апелляционная инстанция, рассмотрев все доводы, признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Ранее следствием и судом было установлено, что Лавренов, будучи сотрудником миграционной службы, на личном приеме гражданки республики Армения по вопросу выдачи ей разрешения на временное проживание в России, в отсутствие препятствий к оказанию этой госуслуги, потребовал взятку в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, Лавренов, зная, что у гражданки Армении заканчивался срок законного пребывания на территории России, склонил другого человека, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, к внесению в документы женщины недостоверных сведений о якобы ее выезде за пределы России и въезде обратно. Это давало ей право продлить срок пребывания на территории РФ. За такие действия осужденный получил от женщины и передал сообщнику 16 тысяч рублей. А при получении очередной части взятки был задержан.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось ОРЧ ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СК России по региону.



