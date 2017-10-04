|Экономика
|04.10.2017 15:04
Премьер-министр Медведев пожелал удачи Волгоградской области
Сегодня на площадке Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2017», глава Волгоградской области Андрей Бочаров доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о результатах реализации проектов в сельскохозяйственной отрасли, а также о планах по дальнейшему развитию АПК, основанных на увеличении орошаемых площадей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. «Благодаря поддержке проектов по развитию мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн до миллиона тонн в год», - рассказал Андрей Бочаров Дмитрию Медведеву и отметил успехи в сфере переработки овощной продукции. «Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тысяч тонн, то сейчас уже 315 тысяч тонн». Из уст премьер-министра прозвучала позитивная и жизнеутверждающая оценка работы по реализации проектов развития АПК в Волгоградской области: «Так держать, удачи!», - сказал Дмитрий Медведев.
Жители сельской глубинки – о работе депутатов Госдумы от Волгоградской области в своих округах
Программа "Взгляд с Высоты": Кризис в волгоградском футболе как явление и его проявления
В Волгограде Посол Румынии не увидел разницы между воинами-освободителями и воинами-захватчиками
Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала...
В сегодняшней программе: болельщики и ветераны спорта обеспокоены шатким положением футбольного клуба "Ротор-Волгоград" в первом дивизионе, и,...
Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре....
|Астрахань
|04.10.2017 20:10
Делегация Астраханской области принимает участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Как сообщает ИА «Астрахань 24», астраханский племенной завод «Родина» покажет на выставке верблюда калмыцкой породы астраханского типа, а «Аксарайский» – овец советской мясо-шерстной породы. В столицу съехались представители свыше 2 тысяч предприятий, организаций, союзов и ассоциаций товаропроизводителей России и зарубежных стран. Они представят на территории ВДНХ лучшие инвестиционные проекты, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику, оборудование, а также продемонстрируют племенные породы сельскохозяйственных животных.
Прочитана: 108 раз
|Аналитика
|04.10.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: Инспекторы ФИФА уехали, а Волгоград продолжает в плановом режиме готовиться к чемпионату мира по футболу. Владимир Путин посмотрел на «Волгоград Арену»: губернатор Волгоградской области сообщил президенту, что 9 мая город-герой собирается принять финал Кубка России. Космос как реальность: в Волгоградском планетарии отметили юбилей запуска первого искусственного спутника Земли. Шпагат и стойка на голове в 75 лет: педагог по физкультуре из школы № 10 Волгограда удивляет учеников и коллег. Скромная взятка за нелегалов на полях Городищенского района Волгоградской области: родственник фермера попался с поличным. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала...
Прочитана: 880 раз
|Борьба с коррупцией
|04.10.2017 17:05
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бывшему сотруднику УФМС России по Волгоградской области Александру Лавренову, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда. Напомним, Новоаннинский районный суд в июне приговорил Лавренова за получение взятки и подстрекательство к подделке документов к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима со штрафом 2 млн рублей. Осужденный и его защитник обжаловали приговор. Они просили суд вынести оправдательный приговор за подстрекательство к подделке документов, а действия осужденного по эпизоду получения взятки переквалифицировать на мелкое взяточничество с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. Представитель прокуратуры просил оставить приговор без изменения, а жалобу...
Прочитана: 5028 раз
|Экономика
|04.10.2017 16:29
Шок и недоумение испытали жители нескольких домов Кировского района Волгограда, получив на днях судебные приказы о взыскании долгов за услуги по горячему водоснабжению и отоплению, оказанные в 2010 году. Как рассказал ИА «Высота 102» житель улицы им. Шумилова Юрий Черничкин, для него и многих соседей письма из мирового суда стали настоящим потрясением – людям, в том числе пенсионерам, предписали выплатить немалые суммы с учетом пени и судебных расходов. При этом большинство жителей являются добросовестными потребителями и уверены, что долгов за поставленные ресурсы у них нет и не было - ни сейчас, ни за период 7-летней давности....
Прочитана: 12005 раз
|Общество
|04.10.2017 16:02
Удивительного педагога физкультуры почти с полувековым стажем работы чествовали сегодня в школе №10 Центрального района Волгограда. Валентина Александровна Бутакова готовится отметить свое 75-летие, но о заслуженном отдыхе пока думать рано. Годы ей ни по чем — она не только детям прививает любовь к физической культуре, но и сама активно практикует занятия спортом — занимается растяжкой, гантельной гимнастикой, бегает трусцой, зимой купается в Волге и ходит босиком по снегу. Валентина Александровна садится на шпагат, делает стойку на голове и плечах. Поздравила уникального преподавателя с предстоящим юбилеем, а всех педагогов школы - с наступающим Днем учителя, депутат Госдумы от Волгоградской...
Прочитана: 5272 раз
|Происшествия
|04.10.2017 14:56
|Общество
|04.10.2017 14:39
Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии министерства образования и науки России подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, в ТОП-500 лучших школ России вошли и общеобразовательные учреждения Волгограда и области. Среди победителей - гимназии №11 Дзержинского района Волгограда, №4 Ворошиловского района, лицей № 10 Кировского района, гимназия №1 Центрального района Волгограда, гимназия №7 Красноармейского района, средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов...
Прочитана: 1500 раз
|Общество
|04.10.2017 14:17
В первую очередь тепло поступило в медицинские стационары и детские сады - с начала этой недели подтапливаются несколько крупных больничных комплексов в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском районах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Напомним, в понедельник в ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу муниципалитетам при необходимости начать подтопку социальных объектов раньше установленного нормативами срока, в первую очередь обеспечить теплом стационары и детские сады. Крупные медицинские учреждения – больницы №4 Тракторозаводского района и №5 Краснооктябрьского района, отделение сестринского ухода, поликлиника и хоспис больницы №24 Красноармейского района - начали подтапливаться с понедельника в соответствии с...
Прочитана: 993 раз
|Общество
|04.10.2017 14:06
Решением Красноармейского районного суда удовлетворено исковое заявление прокуратуры области в интересах государства о возмещении материального ущерба от налогового преступления. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, уголовное преследование в отношении предпринимателя, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Бизнесмен в 2012-2014 уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о закупке песка у ряда организаций, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность. В результате предпринимателем не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме свыше 1,4 млн рублей. По...
Прочитана: 1920 раз
|Общество
|04.10.2017 13:48
Природный парк «Усть-Медведицкий» занял первое место в номинации «Лучший экологический маршрут в природных парках» ежегодного регионального конкурса «Лидеры туриндустрии Волгоградской области». Об этом сообщается на официальном сайте «Год экологии 2017», передает ИА «Высота 102». Парк предложил в своей номинации одно из самых популярных и востребованных направлений экологического туризма – речные сплавы. По территории этого парка протекает сразу несколько рек — Дон, Хопёр и Медведица. Поэтому именно водный туризм стал одной из главных специализаций «Усть-Медведицкого». Разработано пять сплавных маршрутов продолжительностью от 1 до 6 дней. Они включают в себя как водные путешествия на байдарках по самым живописным участкам рек,...
Прочитана: 646 раз
|Общество
|04.10.2017 13:16
Инспекторы ветеринарного контроля и сотрудники транспортной прокуратуры выявили в Волгограде более 5,5 кг санкционного сыра из Германии. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, указанный товар попадает под запрет ввоза, согласно Указу Президента РФ от 06.08.2014 № 560 "О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Всего изъято 5,565 кг сыра полутвердого "DORBLU WHEEL 50 %" с благородной голубой плесенью и мягкого жирного сыра "Camembert". Товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность предоставлены не были. Запрещенная продукция была изъята, а затем уничтожена...
Прочитана: 3284 раз
|Спорт
|04.10.2017 13:09
Юный дзюдоист из Волгограда Роман Староватых вернулся с победой из Чувашии, где проходила Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика спорт», сообщает ИА «Высота 102». В дисциплинах лёгкой атлетики, плавании, дзюдо, мини-футболе и шахматах соревновались 600 детей из всех регионов страны. 10-летний волгоградец Роман Староватых впервые принял участие в соревнованиях подобного ранга и сразу добился успеха. По словам тренеров спортклуба «Самбист» Олега Репина и Евгения Козлова, их подопечный ранее неоднократно выступал на областных соревнованиях по дзюдо, упорно тренируется и готов вступать в поединки даже со здоровыми спортсменами. При этом Роман с детства является слабовидящим,...
Прочитана: 3116 раз
|Общество
|04.10.2017 12:43
В Котельниково фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче прошел на площадках большого праздника в честь Дня Котельниковского района и самого города, Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Дня пожилых людей. В этом году торжества были организованы по-особенному празднично: в 2017 году котельниковцы отметили юбилей – 120-ую годовщину со дня образования своего города. Известно, что фестиваль энергосбережения проходит в областных центрах и крупных городах России в целях популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики. Инициативу проведения фестиваля в городах страны поддержали Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки России, Госкорпорация «Фонд содействия реформирования...
Прочитана: 669 раз
|Общество
|04.10.2017 12:10
Прекращение подачи воды потребителям Центрального, Ворошиловского, Дзержинского (пос. Ангарский и 2-ой километр), Краснооктябрьского (Научный городок), и Советского (пос. Тулака) районов произойдет в эти выходные из-за планового ремонта на сетях. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Концессии водоснабжения", водоснабжение будет ограничено с 22.00 6 октября до 22.00 8 октября. Для жителей территорий, временно остающихся без водоснабжения, будет организован подвоз воды в соответствии с графиком. В компании поясняют, что во время плановых работ будет произведено подключение второй очереди новых водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе. В эксплуатацию будет запущена новая насосная станция второго подъема с одновременным выводом из...
Прочитана: 7395 раз
|Экономика
|04.10.2017 12:01
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2017» начинает сегодня свою работу в Москве, сообщает ИА «Высота 102». В состав волгоградской делегации, которую возглавил губернатор Андрей Бочаров, вошли руководители ведущих аграрных и животноводческих хозяйств, ученые, представители профильных ведомств. Экспозиция региона размещена на двух площадках. Основными темами этого года, по информации администрации области, стали комплексные проекты по развитию АПК на основе мелиорации и опыт предприятий, занимающихся племенным животноводством. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Волгоградской области, тепличные хозяйства, научно-исследовательские институты и муниципальные образования региона также традиционно принимают участие в конкурсной программе «Золотой осени». ...
Прочитана: 1123 раз
4 октября 16:29
4 октября 16:02
4 октября 15:04
Премьер-министр Медведев пожелал удачи Волгоградской области 12
4 октября 14:56
4 октября 14:39
4 октября 14:17
4 октября 13:48
4 октября 13:16
4 октября 12:43
4 октября 12:10
4 октября 12:01
4 октября 11:10
Экономика
4 октября 16:29
4 октября 15:04
Премьер-министр Медведев пожелал удачи Волгоградской области 12
4 октября 12:01
3 октября 08:17
2 октября 13:58
2 октября 09:45
30 сентября 05:47
29 сентября 08:14
28 сентября 09:25
27 сентября 16:04
27 сентября 10:53
27 сентября 10:14
26 сентября 18:05
26 сентября 14:27
26 сентября 13:55
26 сентября 13:24
23 сентября 13:56
22 сентября 16:23
21 сентября 14:20
21 сентября 05:43
20 сентября 17:15
20 сентября 13:35
20 сентября 12:44
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ФИНГРАМОТНОСТЬ
Осторожно: кредитное мошенничество!
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 4 Октября, Ср
Волгоград
температура 10..12 С, давление 759..761 мм рт.ст., ветер Южный, 2 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
4 Октября, Ср
|1 $
|57.9375 руб.
|1 €
|67.9839 руб.
|1 GBP
|76.9352 руб.
|1 CHF
|59.3500 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 27035
Просмотров: 16197
Просмотров: 15686
Просмотров: 11852
Просмотров: 11596
Просмотров: 5063
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +301 / 5-
Рекомендации: +29 / 3-
Рекомендации: +19 / 1-
Рекомендации: +17 / 6-
Рекомендации: +17 / 9-
Рекомендации: +15 / 5-
Посольство России в Румынии предостерегло от попыток героизировать в Волгограде (Сталинграде) солдат вермахта14
Рекомендации: +14 / 5-
Рекомендации: +13 / 6-
Рекомендации: +13 / 7-
Рекомендации: +12 / 6-