В Волгограде началась подтопка медучреждений и детских садов

В первую очередь тепло поступило в медицинские стационары и детские сады - с начала этой недели подтапливаются несколько крупных больничных комплексов в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском районах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в понедельник в ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу муниципалитетам при необходимости начать подтопку социальных объектов раньше установленного нормативами срока, в первую очередь обеспечить теплом стационары и детские сады.

Крупные медицинские учреждения – больницы №4 Тракторозаводского района и №5 Краснооктябрьского района, отделение сестринского ухода, поликлиника и хоспис больницы №24 Красноармейского района - начали подтапливаться с понедельника в соответствии с заявлениями их руководителей. На сегодняшний день тепло подается также в центр развития ребенка №14 Красноармейского района. Заявки от заведующих детскими садами и главных врачей медучреждений продолжают поступать в «Концессии теплоснабжения», все они отрабатываются в приоритетном порядке. Сегодня в течение дня начнется подтопка еще ряда социальных учреждений. Всего же встретить зиму готовы 185 медицинских заведений, а также 363 общеобразовательных учреждений и детских сада.

Практически завершена подготовка к зимнему периоду городского жилого фонда. Техническая готовность внутридомовых систем отопления в многоквартирных домах составляет порядка 98%. Готовность сетей в жилых зданиях проверяют «Концессии теплоснабжения» по согласованию с УК или ТСЖ. В соответствии с требованиям законодательства отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней установится ниже восьми градусов по Цельсию.

В рамках подготовки к зиме компания «Концессии теплоснабжения» переложила порядка 24 километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, что в два раза больше аналогичных показателей прошлого года. Помимо выполнения производственной программы «Концессии теплоснабжения» в 2017 году реализуют масштабную инвестиционную программу, в рамках которой планируется построить 5 новых блочно-модульных котельных, реконструировать 12 котельных и 25 ЦТП, построить 17,6 км и переложить 22,3 км тепловых сетей. Общий объем инвестиций в систему теплоснабжения Волгограда в этом году составляет почти 2 млрд. рублей.





