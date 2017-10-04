В Волгограде пять районов останутся без воды на выходные









Прекращение подачи воды потребителям Центрального, Ворошиловского, Дзержинского (пос. Ангарский и 2-ой километр), Краснооктябрьского (Научный городок), и Советского (пос. Тулака) районов произойдет в эти выходные из-за планового ремонта на сетях. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Концессии водоснабжения", водоснабжение будет ограничено с 22.00 6 октября до 22.00 8 октября. Для жителей территорий, временно остающихся без водоснабжения, будет организован подвоз воды в соответствии с графиком.

В компании поясняют, что во время плановых работ будет произведено подключение второй очереди новых водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе. В эксплуатацию будет запущена новая насосная станция второго подъема с одновременным выводом из работы старого оборудования. К результатам масштабных работ по модернизации относится увеличение производительности очистных сооружений в два раза – со 100 000 до 200 000 м3/сутки. Также возрастают дополнительные мощности объекта, которые послужат фундаментом для будущего развития Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского, Ворошиловского и части Советского районов. Устанавливаемое оборудование и весь комплекс работ будет произведен в полном соответствии с современными технологиями. Модернизированные очистные сооружения обеспечат потребителей еще более высоким качеством поставляемых водных ресурсов.



