Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2017» начинает сегодня свою работу в Москве, сообщает ИА «Высота 102». В состав волгоградской делегации, которую возглавил губернатор Андрей Бочаров, вошли руководители ведущих аграрных и животноводческих хозяйств, ученые, представители профильных ведомств. Экспозиция региона размещена на двух площадках. Основными темами этого года, по информации администрации области, стали комплексные проекты по развитию АПК на основе мелиорации и опыт предприятий, занимающихся племенным животноводством. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Волгоградской области, тепличные хозяйства, научно-исследовательские институты и муниципальные образования региона также традиционно принимают участие в конкурсной программе «Золотой осени».

Участие в церемонии открытия агропромышленной выставки «Золотая осень – 2017» сегодня примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Золотая осень» проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году выставка будет размещена с 4 по 7 октября в павильонах и на открытых площадках ВДНХ в рамках Российской агропромышленной недели. В ней примут участие около 1,4 тысячи предприятий из 70 регионов России и 16 зарубежных стран. На выставке будут продемонстрированы крупные инвестиционные проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения для агропромышленного комплекса, проекты развития сельских территорий и сельскохозяйственной кооперации. В рамках деловой программы выставки запланировано более 40 мероприятий.



