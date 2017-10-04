



В Котельниково фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче прошел на площадках большого праздника в честь Дня Котельниковского района и самого города, Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Дня пожилых людей. В этом году торжества были организованы по-особенному празднично: в 2017 году котельниковцы отметили юбилей – 120-ую годовщину со дня образования своего города.

Известно, что фестиваль энергосбережения проходит в областных центрах и крупных городах России в целях популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики. Инициативу проведения фестиваля в городах страны поддержали Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки России, Госкорпорация «Фонд содействия реформирования ЖКХ», лауреаты премии «Глобальная энергия» и другие молодежные и общественные организации.

Организатор фестиваля в Котельниковском районе – компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», в число первостепенных приоритетов которой входят ресурсосбережение и экологичность.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на центральной сцене города специально были установлены проекционные конструкции, на которых транслировались уникальные видеоинсталляции на тему энергосбережения.

Кроме энергетического шоу в честь юбилея города компания подарила котельниковцам концертную программу.













Для представителей старшего поколения на главной городской сцене выступили «Бабкины внуки» – популярный ансамбль народной песни из Брянска. Любимые фольклорные мелодии и казачьи песни в современной аранжировке не оставили зрителей равнодушными, танцевали и пели и молодежь, и пожилые люди.













https://www.youtube.com/watch?v=CrrCSfZzEkY&feature=youtu.be. Звездой праздника в Котельниково стала популярная российская певица Ирина Салтыкова. Проверенные временем хиты 90-х годов вновь популярны. Веселые и задумчивые, лирические и зажигательные песни не оставили равнодушными никого из присутствующих

Яркий салют стал достойным завершением праздничного дня.



