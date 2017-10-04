|Астрахань
|04.10.2017 11:10
В Астраханской области с поезда сняли разыскиваемого волгоградскими полицейскими мошенника
В пункте пропуска Аксарайский на территории Астраханской области в поезде, следовавшем из Таджикистана в Москву, сотрудники регионального пограничного управления задержали мошенника. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Уроженец Средней Азии четыре года находился в федеральном розыске, инициатором которого была полиция Волгоградской области. После проведения необходимых мероприятий иностранный гражданин передан сотрудникам правоохранительных органов Волгоградской области.
Фото ИА «Астрахань 24».
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Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала...
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Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре....
|Экономика
|04.10.2017 15:04
Сегодня на площадке Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2017», глава Волгоградской области Андрей Бочаров доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о результатах реализации проектов в сельскохозяйственной отрасли, а также о планах по дальнейшему развитию АПК, основанных на увеличении орошаемых площадей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. «Благодаря поддержке проектов по развитию мелиорации мы увеличили производство овощей с 801 тысячи тонн до миллиона тонн в год», - рассказал Андрей Бочаров Дмитрию Медведеву и отметил успехи в сфере переработки овощной продукции. «Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тысяч тонн, то сейчас уже...
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|Происшествия
|04.10.2017 14:56
Сегодня в Волжском, на пересечении ул. Мира и ул. 87-я Гвардейская, совершен наезд маршрутным такси № 246 на ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, мальчик 8 лет с травмами доставлен в ГБУЗ «Городская детская больница» г. Волжского.
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|Общество
|04.10.2017 14:17
В первую очередь тепло поступило в медицинские стационары и детские сады - с начала этой недели подтапливаются несколько крупных больничных комплексов в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском районах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Напомним, в понедельник в ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу муниципалитетам при необходимости начать подтопку социальных объектов раньше установленного нормативами срока, в первую очередь обеспечить теплом стационары и детские сады. Крупные медицинские учреждения – больницы №4 Тракторозаводского района и №5 Краснооктябрьского района, отделение сестринского ухода, поликлиника и хоспис больницы №24 Красноармейского района - начали подтапливаться с понедельника в соответствии с...
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|Общество
|04.10.2017 14:06
Решением Красноармейского районного суда удовлетворено исковое заявление прокуратуры области в интересах государства о возмещении материального ущерба от налогового преступления. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, уголовное преследование в отношении предпринимателя, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Бизнесмен в 2012-2014 уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о закупке песка у ряда организаций, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность. В результате предпринимателем не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме свыше 1,4 млн рублей. По...
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|Общество
|04.10.2017 13:48
Природный парк «Усть-Медведицкий» занял первое место в номинации «Лучший экологический маршрут в природных парках» ежегодного регионального конкурса «Лидеры туриндустрии Волгоградской области». Об этом сообщается на официальном сайте «Год экологии 2017», передает ИА «Высота 102». Парк предложил в своей номинации одно из самых популярных и востребованных направлений экологического туризма – речные сплавы. По территории этого парка протекает сразу несколько рек — Дон, Хопёр и Медведица. Поэтому именно водный туризм стал одной из главных специализаций «Усть-Медведицкого». Разработано пять сплавных маршрутов продолжительностью от 1 до 6 дней. Они включают в себя как водные путешествия на байдарках по самым живописным участкам рек,...
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|Общество
|04.10.2017 13:16
Инспекторы ветеринарного контроля выявили в Волгограде более 5,5 кг санкционного сыра из Германии. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, указанный товар попадает под запрет ввоза, согласно Указу Президента РФ от 06.08.2014 № 560 "О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Всего изъято 5,565 кг сыра полутвердого "DORBLU WHEEL 50 %" с благородной голубой плесенью и мягкого жирного сыра "Camembert". Товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность предоставлены не были. Запрещенная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания.
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|Спорт
|04.10.2017 13:09 (Обновлено: 04.10.2017 14:33)
Юный дзюдоист из Волгограда Роман Староватых вернулся с победой из Чувашии, где проходила Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика спорт», сообщает ИА «Высота 102». В дисциплинах лёгкой атлетики, плавании, дзюдо, мини-футболе и шахматах соревновались 600 детей из всех регионов страны. 10-летний волгоградец Роман Староватых впервые принял участие в соревнованиях подобного ранга и сразу добился успеха. По словам тренеров спортклуба «Самбист» Олега Репина и Евгения Козлова, их подопечный ранее неоднократно выступал на областных соревнованиях по дзюдо, упорно тренируется и готов вступать в поединки даже со здоровыми спортсменами. При этом Роман с детства является слабовидящим,...
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|Общество
|04.10.2017 12:43
В Котельниково фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче прошел на площадках большого праздника в честь Дня Котельниковского района и самого города, Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Дня пожилых людей. В этом году торжества были организованы по-особенному празднично: в 2017 году котельниковцы отметили юбилей – 120-ую годовщину со дня образования своего города. Известно, что фестиваль энергосбережения проходит в областных центрах и крупных городах России в целях популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики. Инициативу проведения фестиваля в городах страны поддержали Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки России, Госкорпорация «Фонд содействия реформирования...
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|Общество
|04.10.2017 12:10
Прекращение подачи воды потребителям Центрального, Ворошиловского, Дзержинского (пос. Ангарский и 2-ой километр), Краснооктябрьского (Научный городок), и Советского (пос. Тулака) районов произойдет в эти выходные из-за планового ремонта на сетях. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Концессии водоснабжения", водоснабжение будет ограничено с 22.00 6 октября до 22.00 8 октября. Для жителей территорий, временно остающихся без водоснабжения, будет организован подвоз воды в соответствии с графиком. В компании поясняют, что во время плановых работ будет произведено подключение второй очереди новых водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе. В эксплуатацию будет запущена новая насосная станция второго подъема с одновременным выводом из...
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|Экономика
|04.10.2017 12:01
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2017» начинает сегодня свою работу в Москве, сообщает ИА «Высота 102». В состав волгоградской делегации, которую возглавил губернатор Андрей Бочаров, вошли руководители ведущих аграрных и животноводческих хозяйств, ученые, представители профильных ведомств. Экспозиция региона размещена на двух площадках. Основными темами этого года, по информации администрации области, стали комплексные проекты по развитию АПК на основе мелиорации и опыт предприятий, занимающихся племенным животноводством. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Волгоградской области, тепличные хозяйства, научно-исследовательские институты и муниципальные образования региона также традиционно принимают участие в конкурсной программе «Золотой осени». ...
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|Телеком
|04.10.2017 10:55
«Ростелеком» объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Тема 2017 года – «Интернет-технологии в образовании». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям: • IT- Обучающие сайты: интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям. • IT- Приложения и...
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|Происшествия
|04.10.2017 10:47
Пограничники выявили в населенном пункте Савинка Палласовского района угнанный в городе Николаевске "ВАЗ 2105". Как сообщили ИА "Высота 102" в погрануправлении ФСБ России по региону, угонщик заменил на машине регистрационные знаки и стал пользоваться транспортным средством в приграничном населенном пункте. В настоящее время автомобиль с угонщиком передан в ОМВД РФ по Палласовскому району.
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|Происшествия
|04.10.2017 10:05
Тяжелое отравление лекарственным средством, относящемся к группе препаратов с обезболивающим и противовоспалительным эффектом, получили две студентки профессионально-педагогического колледжа имени В.В.Арнаутова в Михайловке. Как стало известно ИА "Высота 102", девушки 17 и 18 лет в тяжелом состоянии доставлены в районную ЦРБ из общежития колледжа. Обе находятся в реанимации. Сейчас выясняется при каких обстоятельствах произошло отравление препаратом.
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|Борьба с коррупцией
|04.10.2017 09:06
Полицейские задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления 21-летнего жителя Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина пытался дать взятку сотруднику управления по вопросам миграции за несоставление административных протоколов по факту осуществления трудовыми мигрантами незаконной трудовой деятельности в РФ. Установлено, что накануне сотрудники управления на полях в Городищенском районе задержали 8 граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность, не имея патента. Племянник фермера, у которого работали мигранты, задержан в служебном кабинете сотрудника полиции сразу после передачи денежных средств в сумме 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество". Граждане Узбекистана привлечены...
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|Экономика
|04.10.2017 08:29
Шок и недоумение испытали жители нескольких домов Кировского района Волгограда, получив на днях судебные приказы о взыскании долгов за услуги по горячему водоснабжению и отоплению, оказанные в 2010 году. Как рассказал ИА «Высота 102» житель улицы им. Шумилова Юрий Черничкин, для него и многих соседей письма из мирового суда стали настоящим потрясением – людям, в том числе пенсионерам, предписали выплатить немалые суммы с учетом пени и судебных расходов. При этом большинство жителей являются добросовестными потребителями и уверены, что долгов за поставленные ресурсы у них нет и не было - ни сейчас, ни за период 7-летней давности....
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