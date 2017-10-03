|Борьба с коррупцией
|04.10.2017 09:06
В Волгоградской области племянник фермера подозревается в даче взятки полицейскому
Полицейские задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления 21-летнего жителя Городищенского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина пытался дать взятку сотруднику управления по вопросам миграции за несоставление административных протоколов по факту осуществления трудовыми мигрантами незаконной трудовой деятельности в РФ. Установлено, что накануне сотрудники управления на полях в Городищенском районе задержали 8 граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность, не имея патента. Племянник фермера, у которого работали мигранты, задержан в служебном кабинете сотрудника полиции сразу после передачи денежных средств в сумме 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество". Граждане Узбекистана привлечены к административной ответственности.
Жители сельской глубинки – о работе депутатов Госдумы от Волгоградской области в своих округах
Программа "Взгляд с Высоты": Кризис в волгоградском футболе как явление и его проявления
В Волгограде Посол Румынии не увидел разницы между воинами-освободителями и воинами-захватчиками
Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала...
В сегодняшней программе: болельщики и ветераны спорта обеспокоены шатким положением футбольного клуба "Ротор-Волгоград" в первом дивизионе, и,...
Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре....
|Происшествия
|04.10.2017 10:05
Тяжелое отравление лекарственным средством, относящемся к группе препаратов с обезболивающим и противовоспалительным эффектом, получили две студентки профессионально-педагогического колледжа имени В.В.Арнаутова в Михайловке. Как стало известно ИА "Высота 102", девушки 17 и 18 лет в тяжелом состоянии доставлены в районную ЦРБ из общежития колледжа. Обе находятся в реанимации. Сейчас выясняется при каких обстоятельствах произошло отравление препаратом.
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|Экономика
|04.10.2017 08:29
Шок и недоумение испытали жители нескольких домов Кировского района Волгограда, получив на днях судебные приказы о взыскании долгов за услуги по горячему водоснабжению и отоплению, оказанные в 2010 году. Как рассказал ИА «Высота 102» житель улицы им. Шумилова Юрий Черничкин, для него и многих соседей письма из мирового суда стали настоящим потрясением – людям, в том числе пенсионерам, предписали выплатить немалые суммы с учетом пени и судебных расходов. При этом большинство жителей являются добросовестными потребителями и уверены, что долгов за поставленные ресурсы у них нет и не было - ни сейчас, ни за период 7-летней давности....
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|Газетный киоск
|04.10.2017 06:18
ГРОЗНЫЙ, 3 окт. 2017г. — РИА Новости, в сокращении. Турпутевка в Турцию Фатима, спасаясь от войны в Чечне, в 2000 году с мужем и детьми выехала в Волгоградскую область. Поселились в хуторе в Октябрьском районе, трудолюбивая семья занималась хозяйством, этим и жили. Старшая дочь Резида была главной помощницей матери, пока не вышла замуж в 17 лет. Семья зятя проживала в соседнем хуторе, и значительная разница в возрасте дочери и ее мужа —...
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|Расследования
|03.10.2017 20:30
К 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен гражданин Черняев за кражу мягких игрушек из магазина. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, защитник Черняева просил суд смягчить суровое наказание, но его жалоба была оставлена без удовлетворения. Ранее мужчина уже был судим за кражу и наркотики, но совершил преступление снова. В состоянии алкогольного опьянения он разбил ногой витринное стекло, похитил настенные часы в форме спасательного круга и 4 мягкие игрушки в виде медведей на общую сумму 3050 рублей. Смягчающими вину обстоятельствами суд признал явку с повинной, чистосердечное раскаяние, признание вины и...
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|Аналитика
|03.10.2017 20:03
Смотрите сегодня в программе: на заброшенной птицефабрике в Волгограде среди танков и орудий времен войны прогремел взрыв – погиб человек. Все идет по плану: комиссия ФИФА выразила уверенность, что в Волгограде в срок достроят стадион и достойно примут матчи ЧМ-2018. По дню за каждую бутылку фальсификата: сотрудник Росспиртпрома и подельники получили сроки. Даешь молодежь: игроки Академии «Ротор» вошли в четверку сильнейших команд центров подготовки клубов ФНЛ и ПФЛ по итогам финального раунда кубка РФС. Свободу ракам!: полицейские спасли из браконьерских ловушек тысячи членистоногих. Да будет свет: для стадиона «Пищевик» закачали мощное осветительное оборудование. Информационные выпуски ИА «Высота 102»...
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|Общество
|03.10.2017 17:51
Пресс-служба Роструда напомнила россиянам об изменении рабочего календаря на ближайшие праздники. Из-за Дня народного единства 4 ноября, который в этом году выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник. Таким образом, жителей Волгограда ожидают три выходных дня подряд: 4,5 и 6 ноября. Но и это не все – по распоряжению Роструда 3 ноября рабочий день будет сокращен на 1 час. Так что волгоградцы смогут начать подготовку к государственному празднику заранее.
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|Общество
|03.10.2017 16:34
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы спецотряда, чьи имена редко упоминают СМИ, а на "работе" их лица скрыты под масками, сообщает ИА "Высота 102". В свой профессиональный праздник бойцы волгоградского ОМОНа получили награды, грамоты и благодарственные письма губернатора. Так, ведомственную медаль "За разминирование" саперу инженерно-технического отделения вручил начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Михаил Воробьёв."Мы являемся одним из тех подразделений Росгвардии, которые готовы выполнить самые сложные задачи в городских условиях, обеспечить общественный порядок и безопасность", - напомнил собравшимся полковник. В "копилке" волгоградских ОМОНовцев есть громкие задержания и разминирования, изъятие оружия и наркотиков, усмирение беспорядков и "укрощение" хулиганов. Занимаются силовики...
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|Культура
|03.10.2017 16:09
Фрагменты развалин "Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге", которые были найдены весной этого года на стройплощадке гостинцы на Предмостной площади в Волгограде, не имеют историко-культурной ценности. К такому выводу пришел архитектор, советник РААСН, директор ООО "Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова" Виктор Тихонов, проводивший исследование по заказу застройщика - ООО "Земля Профи". Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на документ, опубликованный комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Эксперт изучил материалы, полученные в ходе натурного обследования фрагментов кирпичной кладки, выполненного специалистами ГБУ "Волгоградский областной научно- производственный центр по охране памятников истории и культуры". По его мнению, они однозначно свидетельствуют...
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|Общество
|03.10.2017 15:00
Прокуратура Волгограда в сети Интернет выявила сайт с информацией о возможности приобретения специального устройства, копирующего большинство кодов существующих автосигнализаций и позволяющих их взламывать угонщикам транспортных средств. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Вход на Интернет-страницу осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей Интернета. "Между тем хищения и угоны автотранспортных средств являются уголовно наказуемыми деяниями. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена и за пособничество в их совершении путем предоставления информации, средств или орудий преступления либо устранения препятствий", - сказала Токарева. В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлением...
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|Происшествия
|03.10.2017 14:24
Сегодня на территории птицефабрики, расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда произошел взрыв. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в результате погиб человек - мужчина 1956 года рождения. В настоящее время подробности ЧП устанавливаются. По предварительным данным, взрыв прогремел в арендуемом боксе, где занимались резкой металла. На месте происшествия обнаружена военная техника. По одной из версий, взорваться мог кислородный баллон, по второй - боеприпас, который хотели распилить. В региональном главке МВД информацию о взрыве подтвердили, сообщив, что на месте происшествия работают следственные органы. По факту взрыва проводится доследственная проверка. По...
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|Общество
|03.10.2017 13:44
Обеспечение жилищных прав малоимущих в Волгоградской области остается большой проблемой. К такому выводу пришли участники заседания комиссии Общественной палаты Волгоградской области по развитию ЖКХ, благоустройству, охране окружающей среды и природопользованию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе общественной организации, только в Волгограде после 2005 года встало на учет 1177 малоимущих семей, это по данным на начало 2017 года. Действует подпрограмма «Жилище». Однако, как сказал председатель комитета по жилищной и социальной политике администрации Волгограда Роман Сучков, у муниципалитета практически не осталось свободного муниципального фонда, и за 4 года новоселье справили лишь 33 семьи. «Обеспечение жильем малоимущих — полномочия органов местного самоуправления....
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|Общество
|03.10.2017 12:32
После вмешательства прокуратуры устранены недостатки, допущенные при ремонте кровли одного из домов по улице Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда. Виновное должностное лицо регионального фонда капремонта привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Проверка деятельности УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" была проведена после обращения в прокуратуру местного жителя. Было установлено, что в результате некачественного ремонта кровли в квартире заявителя на потолке и стене появились пятна от влаги, произошло отслоение участка обоев. Однако комиссия регионального фонда, принимавшая дом после капремонта, не нашла недостатков и дефектов, что отразила в...
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|Происшествия
|03.10.2017 11:59
Сегодня утром на трассе "Волгоград-Сызрань" в Камышинском районе столкнулись три автомобиля, в результате пострадали 5 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло на перекрестке вблизи города Петров Вал. Известно, что среди пострадавших четверо женщин и один мужчина. Они обратились за медицинской помощью с рваными ранами, ушибами и переломами. По данным ГУ МВД России по региону, в результате данного ДТП были госпитализированы 3 человека - водитель одной из машин и две пассажирки. Авария произошла на 506 км трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 при выезде со второстепенной дороги на перекресток не предоставил преимущество движения и совершил...
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|Общество
|03.10.2017 11:43
Разрозненные попытки волонтерских организаций решить проблему бездомных животных в городе-герое гуманным способом, к сожалению, кардинально ситуацию с регулировкой численности собак и кошек не меняют. Не безграничны и возможности благотворительной организации «Твори добро», волонтерам которой за три года работы удалось спасти сотни животных от верной гибели и найти им хозяев. Частных площадок, где после стерилизации кошек и собак пристраивают в семьи, не хватает. При этом действия органов власти, увы, сводятся лишь к финансированию мероприятий по отлову животных, которые, по сути, тут же уничтожаются. Поэтому у активистов благотворительной организации помощи бездомным животным «Твори добро» и возникла идея открыть специализированный центр,...
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|Спорт
|03.10.2017 10:40
Стадион «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет построен и введен в эксплуатацию в установленные сроки. К такому мнению пришли представители ФИФА и оргкомитета «Россия - 2018», совершающие шестой визит в Волгоград в рамках инспекционного тура по российским городам – организаторам ЧМ, не принимавшим участия в Кубке Конфедераций. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», сегодня на площадке волгоградского стадиона директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился с журналистами впечатлениями от увиденного в городе. Общение с местными...
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4 октября 09:06
В Волгоградской области племянник фермера подозревается в даче взятки полицейскому
4 октября 08:29
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3 октября 17:51
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3 октября 10:24
3 октября 09:34
Коррупция в правоохранительных органах
4 октября 09:06
В Волгоградской области племянник фермера подозревается в даче взятки полицейскому
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