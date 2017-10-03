





Смотрите сегодня в программе: на заброшенной птицефабрике в Волгограде среди танков и орудий времен войны прогремел взрыв – погиб человек. Все идет по плану: комиссия ФИФА выразила уверенность, что в Волгограде в срок достроят стадион и достойно примут матчи ЧМ-2018. По дню за каждую бутылку фальсификата: сотрудник Росспиртпрома и подельники получили сроки. Даешь молодежь: игроки Академии «Ротор» вошли в четверку сильнейших команд центров подготовки клубов ФНЛ и ПФЛ по итогам финального раунда кубка РФС. Свободу ракам!: полицейские спасли из браконьерских ловушек тысячи членистоногих. Да будет свет: для стадиона «Пищевик» закачали мощное осветительное оборудование.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



