Волгоградцев в начале ноября ждут длинные выходные

Сегодня утром на трассе "Волгоград-Сызрань" в Камышинском районе столкнулись три автомобиля, в результате пострадали 5 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло на перекрестке вблизи города Петров Вал. Известно, что среди пострадавших четверо женщин и один мужчина. Они обратились за медицинской помощью с рваными ранами, ушибами и переломами. По данным ГУ МВД России по региону, в результате данного ДТП были госпитализированы 3 человека - водитель одной из машин и две пассажирки. Авария произошла на 506 км трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 при выезде со второстепенной дороги на перекресток не предоставил преимущество движения и совершил...

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