В Волгограде с профессиональным праздником поздравили ОМОН

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы спецотряда, чьи имена редко упоминают СМИ, а на "работе" их лица скрыты под масками, сообщает ИА "Высота 102". В свой профессиональный праздник бойцы волгоградского ОМОНа получили награды, грамоты и благодарственные письма губернатора. Так, ведомственную медаль "За разминирование" саперу инженерно-технического отделения вручил начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Михаил Воробьёв."Мы являемся одним из тех подразделений Росгвардии, которые готовы выполнить самые сложные задачи в городских условиях, обеспечить общественный порядок и безопасность", - напомнил собравшимся полковник.

В "копилке" волгоградских ОМОНовцев есть громкие задержания и разминирования, изъятие оружия и наркотиков, усмирение беспорядков и "укрощение" хулиганов. Занимаются силовики и патриотической работой с молодежью и ветеранами.

СПРАВКА.

Отряды милиции особого назначения появились в нашей стране в далеком 1988 году - в непростой период перестройки. В числе первых, в 1993 году был сформирован волгоградский отряд. А к концу 90-х ОМОН существовал уже во всех крупных городах России. Почти все спецотряды прошли через горнило войны на Северном Кавказе, где противостояли расползающейся террористической угрозе. В 2016 году ОМОН вошел в состав Росгвардии. И сегодня бойцы одного из самых именитых спецподразделений стоят на страже общественной безопасности.

"Высота 102" повторяет сюжет о буднях сотрудников ОМОНа от 06.05.2017 года