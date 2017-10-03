|Культура
|03.10.2017 16:09
Эксперт не нашел ценности в развалинах старинной мельницы в Волгограде
Фрагменты развалин "Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге", которые были найдены весной этого года на стройплощадке гостинцы на Предмостной площади в Волгограде, не имеют историко-культурной ценности. К такому выводу пришел архитектор, советник РААСН, директор ООО "Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова" Виктор Тихонов, проводивший исследование по заказу застройщика - ООО "Земля Профи". Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на документ, опубликованный комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Эксперт изучил материалы, полученные в ходе натурного обследования фрагментов кирпичной кладки, выполненного специалистами ГБУ "Волгоградский областной научно- производственный центр по охране памятников истории и культуры". По его мнению, они однозначно свидетельствуют о том, что вскрытые фрагменты кирпичной кладки не являются объектом культурного наследия и не требуют обеспечения сохранности.
Как ранее сообщало информагентство, сигнал об обнаружении старинных развалин из керамического красного кирпича на левом берегу поймы реки Царица, где строится гостиница, поступил в комитет государственной охраны объектов культурного наследия в марте текущего года.
На фотографиях, представленных в комитет, отчетливо были видны два больших фрагмента строения, относящегося, предположительно, к временам дореволюционного Царицына. Анализ фотодокументов в архивах показал, что обнаруженная кирпичная кладка может относиться к комплексу сооружений "Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге", датируемых концом XIX века. Первая попытка представителей комитета госохраны объектов культурного наследия попасть на территорию стройки, чтобы провести все необходимые исследования, успехом не увенчалась: на территорию их не пустили. Попасть на объект инспекторам удалось только через несколько дней, но к тому времени старинные развалины, которые ранее отчетливо просматривались с Астраханского моста, уже были засыпаны грунтом. Застройщик отказывается признавать, что на стройке находились какие-либо объекты, имеющие признаки объектов культурного наследия. В противном случае, согласно законодательству, стройка должна быть приостановлена. Наличие фрагмента кладки из красного кирпича застройщик объяснил возведением подпорного сооружения на склоне.
Однако эти объяснения не повлияли на решение Центрального районного суда Волгограда, который в июне этого года постановил оштрафовал ООО "Земля Профи" на 100 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Также в арбитражном суде рассматривается несколько дел, возбужденных по искам сторон после того, как стало известно о существовании старинных развалин.
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Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре....
|Общество
|03.10.2017 17:51
Пресс-служба Роструда напомнила россиянам об изменении рабочего календаря на ближайшие праздники. Из-за Дня народного единства 4 ноября, который в этом году выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник. Таким образом, жителей Волгограда ожидают три выходных дня подряд: 4,5 и 6 ноября. Но и это не все – по распоряжению Роструда 3 ноября рабочий день будет сокращен на 1 час. Так что волгоградцы смогут начать подготовку к государственному празднику заранее.
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|Общество
|03.10.2017 16:34
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы спецотряда, чьи имена редко упоминают СМИ, а на "работе" их лица скрыты под масками, сообщает ИА "Высота 102". В свой профессиональный праздник бойцы волгоградского ОМОНа получили награды, грамоты и благодарственные письма губернатора. Так, ведомственную медаль "За разминирование" саперу инженерно-технического отделения вручил начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Михаил Воробьёв."Мы являемся одним из тех подразделений Росгвардии, которые готовы выполнить самые сложные задачи в городских условиях, обеспечить общественный порядок и безопасность", - напомнил собравшимся полковник. В "копилке" волгоградских ОМОНовцев есть громкие задержания и разминирования, изъятие оружия и наркотиков, усмирение беспорядков и "укрощение" хулиганов. Занимаются силовики...
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|Общество
|03.10.2017 15:00
Прокуратура Волгограда в сети Интернет выявила сайт с информацией о возможности приобретения специального устройства, копирующего большинство кодов существующих автосигнализаций и позволяющих их взламывать угонщикам транспортных средств. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Вход на Интернет-страницу осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей Интернета. "Между тем хищения и угоны автотранспортных средств являются уголовно наказуемыми деяниями. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена и за пособничество в их совершении путем предоставления информации, средств или орудий преступления либо устранения препятствий", - сказала Токарева. В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлением...
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|Происшествия
|03.10.2017 14:24
Сегодня на территории птицефабрики, расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда произошел взрыв. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в результате погиб человек - мужчина 1956 года рождения. В настоящее время подробности ЧП устанавливаются. По предварительным данным, взрыв прогремел в арендуемом боксе, где занимались резкой металла. На месте происшествия обнаружена военная техника. По одной из версий, взорваться мог кислородный баллон, по второй - боеприпас, который хотели распилить. В региональном главке МВД информацию о взрыве подтвердили, сообщив, что на месте происшествия работают следственные органы. По факту взрыва проводится доследственная проверка. По...
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|Общество
|03.10.2017 13:44
Обеспечение жилищных прав малоимущих в Волгоградской области остается большой проблемой. К такому выводу пришли участники заседания комиссии Общественной палаты Волгоградской области по развитию ЖКХ, благоустройству, охране окружающей среды и природопользованию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе общественной организации, только в Волгограде после 2005 года встало на учет 1177 малоимущих семей, это по данным на начало 2017 года. Действует подпрограмма «Жилище». Однако, как сказал председатель комитета по жилищной и социальной политике администрации Волгограда Роман Сучков, у муниципалитета практически не осталось свободного муниципального фонда, и за 4 года новоселье справили лишь 33 семьи. «Обеспечение жильем малоимущих — полномочия органов местного самоуправления....
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|Общество
|03.10.2017 12:32
После вмешательства прокуратуры устранены недостатки, допущенные при ремонте кровли одного из домов по улице Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда. Виновное должностное лицо регионального фонда капремонта привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Проверка деятельности УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" была проведена после обращения в прокуратуру местного жителя. Было установлено, что в результате некачественного ремонта кровли в квартире заявителя на потолке и стене появились пятна от влаги, произошло отслоение участка обоев. Однако комиссия регионального фонда, принимавшая дом после капремонта, не нашла недостатков и дефектов, что отразила в...
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|Происшествия
|03.10.2017 11:59
Сегодня утром на трассе "Волгоград-Сызрань" в Камышинском районе столкнулись три автомобиля, в результате пострадали 5 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло на перекрестке вблизи города Петров Вал. Известно, что среди пострадавших четверо женщин и один мужчина. Они обратились за медицинской помощью с рваными ранами, ушибами и переломами. По данным ГУ МВД России по региону, в результате данного ДТП были госпитализированы 3 человека - водитель одной из машин и две пассажирки. Авария произошла на 506 км трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 при выезде со второстепенной дороги на перекресток не предоставил преимущество движения и совершил...
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|Общество
|03.10.2017 11:43
Разрозненные попытки волонтерских организаций решить проблему бездомных животных в городе-герое гуманным способом, к сожалению, кардинально ситуацию с регулировкой численности собак и кошек не меняют. Не безграничны и возможности благотворительной организации «Твори добро», волонтерам которой за три года работы удалось спасти сотни животных от верной гибели и найти им хозяев. Частных площадок, где после стерилизации кошек и собак пристраивают в семьи, не хватает. При этом действия органов власти, увы, сводятся лишь к финансированию мероприятий по отлову животных, которые, по сути, тут же уничтожаются. Поэтому у активистов благотворительной организации помощи бездомным животным «Твори добро» и возникла идея открыть специализированный центр,...
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|Спорт
|03.10.2017 10:40
Стадион «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет построен и введен в эксплуатацию в установленные сроки. К такому мнению пришли представители ФИФА и оргкомитета «Россия - 2018», совершающие шестой визит в Волгоград в рамках инспекционного тура по российским городам – организаторам ЧМ, не принимавшим участия в Кубке Конфедераций. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», сегодня на площадке волгоградского стадиона директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился с журналистами впечатлениями от увиденного в городе. Общение с местными...
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|Спорт
|03.10.2017 10:24
Четыре мощных прожектора, приближенных по спектру к дневному свету, заказаны для установки на футбольном поле стадиона «Пищевик». Дополнительное освещение позволит создать максимально комфортные условия для горожан независимо от времени суток. Оборудование для монтажа будет поставлено в течение недели, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В настоящее время футбольное поле освещают четыре прожектора, еще 12 светоточек установлено по периметру всего стадиона. Установка дополнительных прожекторов позволит повысить уровень освещенности футбольного поля в два раза и использовать эту площадку для тренировок в любое время, подчеркнули в пресс-службе. Сегодня на «Пищевике» тренируются различные спортивные команды. В том числе ежедневно занимаются свыше 50...
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|Общество
|03.10.2017 09:42
Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о взыскании с АО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" 2 млн 160 тыс рублей ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в результате разлива нефтепродуктов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, суд также обязал компанию в течении 6 месяцев разработать проект рекультивации загрязненного нефтепродуктами участка площадью 750 кв. м, расположенного на юго-востоке от села Солодушино Николаевского района Волгоградской области, и после его разработки провести рекультивационные работы. Ранее такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области, а затем и апелляционная инстанция.
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|Расследования
|03.10.2017 09:34
Бывший сотрудник ОАО "Росспиртпром" Евгений Штей и его супруга Лариса Штей признаны виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенными группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Калачевский районный суд приговорил Евгения Штея к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а его супругу – к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Еще один фигурант уголовного дела Иван Спирин осужден за пособничество в совершении...
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|Спорт
|03.10.2017 08:52
Команда Академии "Ротор", которой в поддержке отказали руководители клубов "Ротор-Волгоград" и "Ротор-Волгоград-2", вошла в четверку сильнейших команд центров подготовки клубов ФНЛ и ПФЛ по итогам финального раунда кубка РФС. Как сообщает ИА "Высота 102", воспитанники академии 2000 года рождения уверенно вышли из группы, а в четвертьфинале в сложнейшем матче сумели выбить из турнира его главного фаворита - подмосковный "Сатурн", одну из сильнейших команд страны по этому возрасту. В полуфинале волгоградцы с преимуществом играли против "Кубани", сумели открыть счет, но пропустили с сомнительного пенальти, а затем проиграли в серии послематчевых одиннадцатиметровых. На "бронзовый" финал у подопечных Альберта Гудимова уже не хватило...
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|Экономика
|03.10.2017 08:17
Трем комитетам администрации Волгоградской области - ЖКХ, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и комитета сельского хозяйства - рекомендовано подготовить предложения по изменению расчета обоснования потребности в воде для обводнения тех населенных пунктов, в которых целью подачи воды является не только оказание коммунальных услуг по водоснабжению. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли в КСП Волгоградской области после проведенной проверки. На обводнение населенных пунктов из бюджета области перечислены в 2015 году - 67 млн руб., в 2016 году – порядка 40 млн рублей, на 2017 год распределены субсидии областного бюджета в размере 28 млн рублей. Однако комитетом ЖКХ при...
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|Расследования
|03.10.2017 06:18
Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал компенсацию морального вреда с УК «ВолгаКомСервис», по вине которой, было доказано в суде, житель города сломал руку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, 14 декабря волгоградец направлялся в СК «СОГАЗ», которая находится во дворе дома по улице Дегтярева за медицинским полисом. Двор не был посыпан песком, мужчина не дошел нескольких метров до офиса страховщиков, поскользнулся, упал и сломал правую руку. Пострадавший месяц ходил в гипсе, однако рука до сих пор так и не восстановилась. По решению суда управляющая компания, которая должна была содержать территорию дома в порядке, теперь выплатит волгоградцу 60 тысяч...
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