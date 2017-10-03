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Культура
 03.10.2017 16:09

Эксперт не нашел ценности в развалинах старинной мельницы в Волгограде

Фрагменты развалин "Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге", которые были найдены весной этого года на стройплощадке гостинцы на Предмостной площади в Волгограде, не имеют историко-культурной ценности. К такому выводу пришел архитектор, советник РААСН, директор ООО "Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова" Виктор Тихонов, проводивший исследование по заказу застройщика - ООО "Земля Профи". Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на документ, опубликованный комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Эксперт изучил материалы, полученные в ходе натурного обследования фрагментов кирпичной кладки, выполненного специалистами ГБУ "Волгоградский областной научно- производственный центр по охране памятников истории и культуры". По его мнению, они однозначно свидетельствуют о том, что вскрытые фрагменты кирпичной кладки не являются объектом культурного наследия и не требуют обеспечения сохранности.



Как ранее сообщало информагентство, сигнал об обнаружении старинных развалин из керамического красного кирпича на левом берегу поймы реки Царица, где строится гостиница, поступил в комитет государственной охраны объектов культурного наследия в марте текущего года. 




На фотографиях, представленных в комитет, отчетливо были видны два больших фрагмента строения, относящегося, предположительно, к временам дореволюционного Царицына. Анализ фотодокументов в архивах показал, что обнаруженная кирпичная кладка может относиться к комплексу сооружений "Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге", датируемых концом XIX века. Первая попытка представителей комитета госохраны объектов культурного наследия попасть на территорию стройки, чтобы провести все необходимые исследования, успехом не увенчалась: на территорию их не пустили. Попасть на объект инспекторам удалось только через несколько дней, но к тому времени старинные развалины, которые ранее отчетливо просматривались с Астраханского моста, уже были засыпаны грунтом. Застройщик отказывается признавать, что на стройке находились какие-либо объекты, имеющие признаки объектов культурного наследия. В противном случае, согласно законодательству, стройка должна быть приостановлена. Наличие фрагмента кладки из красного кирпича застройщик объяснил возведением подпорного сооружения на склоне.
Однако эти объяснения не повлияли на решение Центрального районного суда Волгограда, который в июне этого года постановил оштрафовал ООО "Земля Профи" на 100 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Также в арбитражном суде рассматривается несколько дел, возбужденных по искам сторон после того, как стало известно о существовании старинных развалин. 

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