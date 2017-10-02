После вмешательства прокуратуры устранены недостатки, допущенные при ремонте кровли одного из домов по улице Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда. Виновное должностное лицо регионального фонда капремонта привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева.

Проверка деятельности УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" была проведена после обращения в прокуратуру местного жителя. Было установлено, что в результате некачественного ремонта кровли в квартире заявителя на потолке и стене появились пятна от влаги, произошло отслоение участка обоев. Однако комиссия регионального фонда, принимавшая дом после капремонта, не нашла недостатков и дефектов, что отразила в соответствующем акте. В этой связи прокуратурой района в адрес директора регионального фонда внесено представление.

Сообщается, что виновное лицо наказано, а допущенные в ремонте кровельного покрытия дома недостатки подрядчиком устранены.



