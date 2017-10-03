|Общество
|03.10.2017 13:44
В Волгограде за четыре года новоселье справили всего 33 малоимущих семьи
Обеспечение жилищных прав малоимущих в Волгоградской области остается большой проблемой. К такому выводу пришли участники заседания комиссии Общественной палаты Волгоградской области по развитию ЖКХ, благоустройству, охране окружающей среды и природопользованию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе общественной организации, только в Волгограде после 2005 года встало на учет 1177 малоимущих семей, это по данным на начало 2017 года. Действует подпрограмма «Жилище». Однако, как сказал председатель комитета по жилищной и социальной политике администрации Волгограда Роман Сучков, у муниципалитета практически не осталось свободного муниципального фонда, и за 4 года новоселье справили лишь 33 семьи.
«Обеспечение жильем малоимущих — полномочия органов местного самоуправления. А значит, на субсидии или субвенции рассчитывать не приходится, - заявила заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Рената Кострова. — Область, конечно, старается помочь муниципалитетам в рамках других программ. Есть, к примеру, проект «Жилье для молодых семей». Те, кто имеет небольшой доход, могут приобрести квартиру по льготным ценам и получить из регионального бюджета компенсацию за банковскую ставку по кредиту. Регион занимает первое место в ЮФО по реализации этой госпрограммы. Есть малоимущие и среди переселенцев из аварийного фонда».
Общественники отметили, что один из вариантов решения этой задачи — работа с девелоперами. Предполагается, что застройщики, получившие землю без конкурса, будут передавать 4,65% построенного жилья муниципалитету для его распределения среди малоимущих. Такая практика уже давно работает во многих регионах России.
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|Общество
|03.10.2017 17:51
Пресс-служба Роструда напомнила россиянам об изменении рабочего календаря на ближайшие праздники. Из-за Дня народного единства 4 ноября, который в этом году выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник. Таким образом, жителей Волгограда ожидают три выходных дня подряд: 4,5 и 6 ноября. Но и это не все – по распоряжению Роструда 3 ноября рабочий день будет сокращен на 1 час. Так что волгоградцы смогут начать подготовку к государственному празднику заранее.
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|Общество
|03.10.2017 16:34
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы спецотряда, чьи имена редко упоминают СМИ, а на "работе" их лица скрыты под масками, сообщает ИА "Высота 102". В свой профессиональный праздник бойцы волгоградского ОМОНа получили награды, грамоты и благодарственные письма губернатора. Так, ведомственную медаль "За разминирование" саперу инженерно-технического отделения вручил начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Михаил Воробьёв."Мы являемся одним из тех подразделений Росгвардии, которые готовы выполнить самые сложные задачи в городских условиях, обеспечить общественный порядок и безопасность", - напомнил собравшимся полковник. В "копилке" волгоградских ОМОНовцев есть громкие задержания и разминирования, изъятие оружия и наркотиков, усмирение беспорядков и "укрощение" хулиганов. Занимаются силовики...
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|Культура
|03.10.2017 16:09
Фрагменты развалин "Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге", которые были найдены весной этого года на стройплощадке гостинцы на Предмостной площади в Волгограде, не имеют историко-культурной ценности. К такому выводу пришел архитектор, советник РААСН, директор ООО "Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова" Виктор Тихонов, проводивший исследование по заказу застройщика - ООО "Земля Профи". Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на документ, опубликованный комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Эксперт изучил материалы, полученные в ходе натурного обследования фрагментов кирпичной кладки, выполненного специалистами ГБУ "Волгоградский областной научно- производственный центр по охране памятников истории и культуры". По его мнению, они однозначно свидетельствуют...
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|Общество
|03.10.2017 15:00
Прокуратура Волгограда в сети Интернет выявила сайт с информацией о возможности приобретения специального устройства, копирующего большинство кодов существующих автосигнализаций и позволяющих их взламывать угонщикам транспортных средств. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Вход на Интернет-страницу осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей Интернета. "Между тем хищения и угоны автотранспортных средств являются уголовно наказуемыми деяниями. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена и за пособничество в их совершении путем предоставления информации, средств или орудий преступления либо устранения препятствий", - сказала Токарева. В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлением...
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|Происшествия
|03.10.2017 14:24
Сегодня на территории птицефабрики, расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда произошел взрыв. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, в результате погиб человек - мужчина 1956 года рождения. В настоящее время подробности ЧП устанавливаются. По предварительным данным, взрыв прогремел в арендуемом боксе, где занимались резкой металла. На месте происшествия обнаружена военная техника. По одной из версий, взорваться мог кислородный баллон, по второй - боеприпас, который хотели распилить. В региональном главке МВД информацию о взрыве подтвердили, сообщив, что на месте происшествия работают следственные органы. По факту взрыва проводится доследственная проверка. По...
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|Общество
|03.10.2017 12:32
После вмешательства прокуратуры устранены недостатки, допущенные при ремонте кровли одного из домов по улице Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда. Виновное должностное лицо регионального фонда капремонта привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Проверка деятельности УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" была проведена после обращения в прокуратуру местного жителя. Было установлено, что в результате некачественного ремонта кровли в квартире заявителя на потолке и стене появились пятна от влаги, произошло отслоение участка обоев. Однако комиссия регионального фонда, принимавшая дом после капремонта, не нашла недостатков и дефектов, что отразила в...
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|Происшествия
|03.10.2017 11:59
Сегодня утром на трассе "Волгоград-Сызрань" в Камышинском районе столкнулись три автомобиля, в результате пострадали 5 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло на перекрестке вблизи города Петров Вал. Известно, что среди пострадавших четверо женщин и один мужчина. Они обратились за медицинской помощью с рваными ранами, ушибами и переломами. По данным ГУ МВД России по региону, в результате данного ДТП были госпитализированы 3 человека - водитель одной из машин и две пассажирки. Авария произошла на 506 км трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 при выезде со второстепенной дороги на перекресток не предоставил преимущество движения и совершил...
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|Общество
|03.10.2017 11:43
Разрозненные попытки волонтерских организаций решить проблему бездомных животных в городе-герое гуманным способом, к сожалению, кардинально ситуацию с регулировкой численности собак и кошек не меняют. Не безграничны и возможности благотворительной организации «Твори добро», волонтерам которой за три года работы удалось спасти сотни животных от верной гибели и найти им хозяев. Частных площадок, где после стерилизации кошек и собак пристраивают в семьи, не хватает. При этом действия органов власти, увы, сводятся лишь к финансированию мероприятий по отлову животных, которые, по сути, тут же уничтожаются. Поэтому у активистов благотворительной организации помощи бездомным животным «Твори добро» и возникла идея открыть специализированный центр,...
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|Спорт
|03.10.2017 10:40
Стадион «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет построен и введен в эксплуатацию в установленные сроки. К такому мнению пришли представители ФИФА и оргкомитета «Россия - 2018», совершающие шестой визит в Волгоград в рамках инспекционного тура по российским городам – организаторам ЧМ, не принимавшим участия в Кубке Конфедераций. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», сегодня на площадке волгоградского стадиона директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился с журналистами впечатлениями от увиденного в городе. Общение с местными...
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|Спорт
|03.10.2017 10:24
Четыре мощных прожектора, приближенных по спектру к дневному свету, заказаны для установки на футбольном поле стадиона «Пищевик». Дополнительное освещение позволит создать максимально комфортные условия для горожан независимо от времени суток. Оборудование для монтажа будет поставлено в течение недели, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В настоящее время футбольное поле освещают четыре прожектора, еще 12 светоточек установлено по периметру всего стадиона. Установка дополнительных прожекторов позволит повысить уровень освещенности футбольного поля в два раза и использовать эту площадку для тренировок в любое время, подчеркнули в пресс-службе. Сегодня на «Пищевике» тренируются различные спортивные команды. В том числе ежедневно занимаются свыше 50...
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|Общество
|03.10.2017 09:42
Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о взыскании с АО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" 2 млн 160 тыс рублей ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в результате разлива нефтепродуктов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, суд также обязал компанию в течении 6 месяцев разработать проект рекультивации загрязненного нефтепродуктами участка площадью 750 кв. м, расположенного на юго-востоке от села Солодушино Николаевского района Волгоградской области, и после его разработки провести рекультивационные работы. Ранее такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области, а затем и апелляционная инстанция.
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|Расследования
|03.10.2017 09:34
Бывший сотрудник ОАО "Росспиртпром" Евгений Штей и его супруга Лариса Штей признаны виновными в хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенными группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Калачевский районный суд приговорил Евгения Штея к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а его супругу – к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Еще один фигурант уголовного дела Иван Спирин осужден за пособничество в совершении...
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|Спорт
|03.10.2017 08:52
Команда Академии "Ротор", которой в поддержке отказали руководители клубов "Ротор-Волгоград" и "Ротор-Волгоград-2", вошла в четверку сильнейших команд центров подготовки клубов ФНЛ и ПФЛ по итогам финального раунда кубка РФС. Как сообщает ИА "Высота 102", воспитанники академии 2000 года рождения уверенно вышли из группы, а в четвертьфинале в сложнейшем матче сумели выбить из турнира его главного фаворита - подмосковный "Сатурн", одну из сильнейших команд страны по этому возрасту. В полуфинале волгоградцы с преимуществом играли против "Кубани", сумели открыть счет, но пропустили с сомнительного пенальти, а затем проиграли в серии послематчевых одиннадцатиметровых. На "бронзовый" финал у подопечных Альберта Гудимова уже не хватило...
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|Экономика
|03.10.2017 08:17
Трем комитетам администрации Волгоградской области - ЖКХ, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и комитета сельского хозяйства - рекомендовано подготовить предложения по изменению расчета обоснования потребности в воде для обводнения тех населенных пунктов, в которых целью подачи воды является не только оказание коммунальных услуг по водоснабжению. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли в КСП Волгоградской области после проведенной проверки. На обводнение населенных пунктов из бюджета области перечислены в 2015 году - 67 млн руб., в 2016 году – порядка 40 млн рублей, на 2017 год распределены субсидии областного бюджета в размере 28 млн рублей. Однако комитетом ЖКХ при...
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|Расследования
|03.10.2017 06:18
Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал компенсацию морального вреда с УК «ВолгаКомСервис», по вине которой, было доказано в суде, житель города сломал руку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, 14 декабря волгоградец направлялся в СК «СОГАЗ», которая находится во дворе дома по улице Дегтярева за медицинским полисом. Двор не был посыпан песком, мужчина не дошел нескольких метров до офиса страховщиков, поскользнулся, упал и сломал правую руку. Пострадавший месяц ходил в гипсе, однако рука до сих пор так и не восстановилась. По решению суда управляющая компания, которая должна была содержать территорию дома в порядке, теперь выплатит волгоградцу 60 тысяч...
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3 октября 17:51
3 октября 16:34
3 октября 14:24
3 октября 13:44
В Волгограде за четыре года новоселье справили всего 33 малоимущих семьи 8
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3 октября 09:34
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2 октября 16:33
Общество
3 октября 17:51
3 октября 16:34
3 октября 13:44
В Волгограде за четыре года новоселье справили всего 33 малоимущих семьи 8
3 октября 12:32
3 октября 11:43
2 октября 20:12
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