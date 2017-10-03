Обеспечение жилищных прав малоимущих в Волгоградской области остается большой проблемой. К такому выводу пришли участники заседания комиссии Общественной палаты Волгоградской области по развитию ЖКХ, благоустройству, охране окружающей среды и природопользованию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе общественной организации, только в Волгограде после 2005 года встало на учет 1177 малоимущих семей, это по данным на начало 2017 года. Действует подпрограмма «Жилище». Однако, как сказал председатель комитета по жилищной и социальной политике администрации Волгограда Роман Сучков, у муниципалитета практически не осталось свободного муниципального фонда, и за 4 года новоселье справили лишь 33 семьи.

«Обеспечение жильем малоимущих — полномочия органов местного самоуправления. А значит, на субсидии или субвенции рассчитывать не приходится, - заявила заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области Рената Кострова. — Область, конечно, старается помочь муниципалитетам в рамках других программ. Есть, к примеру, проект «Жилье для молодых семей». Те, кто имеет небольшой доход, могут приобрести квартиру по льготным ценам и получить из регионального бюджета компенсацию за банковскую ставку по кредиту. Регион занимает первое место в ЮФО по реализации этой госпрограммы. Есть малоимущие и среди переселенцев из аварийного фонда».

Общественники отметили, что один из вариантов решения этой задачи — работа с девелоперами. Предполагается, что застройщики, получившие землю без конкурса, будут передавать 4,65% построенного жилья муниципалитету для его распределения среди малоимущих. Такая практика уже давно работает во многих регионах России.



