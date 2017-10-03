Мать из Волгоградской области ищет детей, пропавших в ИГИЛ*

ГРОЗНЫЙ, 3 окт. 2017г. — РИА Новости, в сокращении.





Турпутевка в Турцию

Фатима, спасаясь от войны в Чечне, в 2000 году с мужем и детьми выехала в Волгоградскую область. Поселились в хуторе в Октябрьском районе, трудолюбивая семья занималась хозяйством, этим и жили. Старшая дочь Резида была главной помощницей матери, пока не вышла замуж в 17 лет. Семья зятя проживала в соседнем хуторе, и значительная разница в возрасте дочери и ее мужа — 15 лет — родителей не смущала, парень был трудолюбивый и хороший семьянин. За семь лет брака у пары родилось четверо детей. В июне 2014 года глава семьи Беслан с женой и четырьмя детьми в возрасте от года до шести лет по турпутевке выехал в Турцию. Резида забила тревогу после того, как «отдых» в Турции затянулся, но мать к дочери не успела. Беслан, по спланированному заранее сценарию, увез семью в Сирию.

«Она была скромная, доверчивая девочка, видимо, из-за этого он и смог ее легко обмануть и так далеко увезти от дома. Я не оправдываю дочь, знаю — они виноваты, но он мужчина, должен был подумать о последствиях, о судьбе детей, которых он бросил в пекло войны», - сокрушается Фатима. По ее словам, она смогла спасти своих детей от войны, а уберечь старшую дочь и внуков не сумела.





Гибель мужа

В 2016 году у Резиды в Сирии родился пятый ребенок, через некоторое время погиб муж. После этого Фатима начала интенсивные попытки вывезти из зоны войны дочь, которая тоже уже смелее стала помогать матери собирать информацию о своем местонахождении.

«Мама, хватит ли сил у тебя забрать нас отсюда, как же далеко он нас увез», — часто повторяла Резида. Последний раз она звонила 2 февраля из Мосула, после этого связь с ней прервалась. Главное сейчас для Фатимы — найти их живыми.

«Засыпаю с мыслями о них, во сне — тоже они.





Надежда

Женщина цепляется за любую ниточку информации, регулярно встречает в грозненском аэропорту наряду с другими, такими же, как она, матерями, рейсы из Ирака, которые привозят спасенных детей и женщин домой, показывает прибывшим фото в надежде хоть на какую-то весть. Последний раз — 13 сентября, когда из Ирака в Грозный привезли двоих чеченских сирот, Дакаева Адлана и Хадижу Хусейнову, чьи семьи погибли под бомбами в Мосуле. Фатима утверждает, что лицо Адлана просветлело, когда она показала ему фотографии внуков: он их узнал.

«Это настолько окрылило меня, это первая весть за восемь месяцев, значит, они живы», — радуется Фатима. Мать надеется, что дочери удалось выбраться и она находится в одном из лагерей под Мосулом. Она как опытный криминалист сопоставляет фото внуков и фотографии детей, которые появляются в репортажах российских и зарубежных журналистов о лагерях в Ираке. Женщины распечатывают их из интернета и начинают исследовательскую работу. Вот и теперь она показывает сканированные фото детей из лагеря под Мосулом и говорит, что девочка на этом изображении похожа на ее старшую внучку. Чтобы убедиться в этом, она планирует поездку в Ирак. За дочерью…

Всего за последние два месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили четырех женщин и 16 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенных из зоны войны. База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти треть из них — младше трех лет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Фото РИА Новости.

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