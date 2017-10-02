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Телеком
 02.10.2017 20:02

В «Ростелеком» по ЮФО и СКФО назначен новый технический директор

Сергей Онянов назначен на должность технического директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». Он будет руководить развитием и эксплуатацией телекоммуникационной инфраструктуры компании в ЮФО и СКФО, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании.

«Технический директор макрорегиона - это одна из ключевых позиций в новой команде. От его эффективности и принятых им решений зависит и развитие главного актива компании – сетевой инфраструктуры, и, в конечном счёте, качество предоставления услуг пользователям. Уверен, что благодаря своему опыту Сергей Онянов справится с поставленной задачей», - отмечает вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.
Справка:
Сергей Онянов родился 4 марта 1985 года в Перми. В 2012 году окончил электротехнический факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета. Неоднократно проходил профильные курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году инженером по эксплуатации зданий и сооружений в ОАО «Уралсвязьинформ». В 2010 году пришел в «ЭР-Телеком Холдинг», где в разное время занимал позиции руководителя службы технического сервиса, директора по эксплуатации сети, директора по контрактации и закупкам.

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Общество 02.10.2017 16:04

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Общество 02.10.2017 15:44

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Общество 02.10.2017 15:15

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Общество 02.10.2017 14:24

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Происшествия 02.10.2017 14:03

Водитель из Суровикино бесследно исчез в Волгограде Следственные органы просят оказать содействие в розыске 40-летнего жителя Суровикинского района Соколова Станислава Евгеньевича. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СК России по региону, в настоящее время Суровикинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту его безвестного исчезновения. Установлено, что 28 августа 2017 года около 16.00 он на служебном автомобиле отправился из города Суровикино в Волгоград и больше его никто не видел. 2 сентября этого года транспортное средство с находящимися внутри замка зажигания ключами было обнаружено на автостоянке, расположенной на улице Козловской в Волгограде. Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 160-174 см.,...
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Общество 02.10.2017 13:30

В Волгоградской области отменен особый противопожарный режим, который действовал в регионе с июля этого года. Как сообщает ИА "Высота 102", в постановлении, подписанном и.о губернатора Евгением Харичкиным поясняется, что такое решение принято в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса пожарной опасности на территории Волгоградской области. До 15 октября, напомним, в регионе все еще действует ограничение на посещение лесов. Этим летом в Волгоградской области сложилась сложная пожароопасная обстановка. Так, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс. человек, произошли природные пожары. В результате 26 человек потеряли единственное жилье, 92...
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Происшествия 02.10.2017 12:42

Найти укрытие от полицейских в собственном гараже попытался житель Алексеевского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. Когда инспекторы отдела ГИБДД попытались остановить автомобиль «Лада Калина», водитель не подчинился требованиям и, уходя от погони, не раз нарушил правила дорожного движения. Не остановили нарушителя и предупредительные выстрелы. Водитель доехал до дома и был задержан на пороге гаража. Выяснилось, что мужчина абсолютно трезв, хотя был лишен прав за «пьяное» вождение. Подробности ночной погони и удивление полицейского странным поведением водителя - в видеоматериале.
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Общество 02.10.2017 11:43

С 3 октября и до конца месяца движение автомобилей по Набережной имени 62-ой Армии будет ограничено. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся на период работ по строительству примыкания Нулевой Продольной магистрали к набережной. Запрет на автомобильное движение коснется отрезка дороги в границах от улицы 7-й Гвардейской до улицы имени Землянского (по направлению движения к улице Землянского), улице Землянского - в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта Ленина (по направлению движения к проспекту Ленина). ​Объезд транспорта будет осуществляться по улице 7-й Гвардейской и проспекту Ленина.
Прочитана: 1641 раз
Расследования 02.10.2017 11:23

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника колонии - начальника отдела охраны исправительного учреждения, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.  По данным следствия, в период с мая по ноябрь 2016 года, а также с марта по апрель 2017 года обвиняемый использовал служебные полномочия в личных интересах – привлекал подчиненных работников к благоустройству своего домовладения. Следователи установили, что 7 сотрудников колонии, включая штатного кинолога, техника группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младшего инспектора и нескольких стажёров в обозначенные периоды времени выполняли...
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Происшествия 02.10.2017 11:13

Двухлетний мальчик попал в больницу после употребления противозачаточных таблеток. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. Инцидент произошел в селе Ленинское  Николаевского  района. Известно, что из-за недосмотра родителей ребенок успел проглотить шесть таблеток гормоносодержащего препарата.
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Здравоохранение 02.10.2017 10:45

«Косметологическая лечебница» отметила свой полувековой юбилейСегодня «Косметологическая лечебница» на Пархоменко в Волгограде отмечает юбилей — пятидесятилетие своего существования, что само по себе служит одной из лучших рекомендаций. Клиника, появившаяся на свет благодаря любви к своему делу и кропотливому труду, прошла путь от становления до профессионализма высокого уровня. За прошедшее время в клинике сформировался постоянный коллектив профессионалов, благодаря которым пациенты клиники не только сами пользуются ее услугами, но и рекомендуют друзьям, родным. Грамотные специалисты, владеющие современными методиками, высококлассная оснащенность новейшим оборудованием, индивидуальный подход к лечению, выбор по категории «цена-качество» – вот секрет успеха, считают в «Косметологической лечебнице».  ...
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