В «Ростелеком» по ЮФО и СКФО назначен новый технический директор

Сергей Онянов назначен на должность технического директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». Он будет руководить развитием и эксплуатацией телекоммуникационной инфраструктуры компании в ЮФО и СКФО, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании.





«Технический директор макрорегиона - это одна из ключевых позиций в новой команде. От его эффективности и принятых им решений зависит и развитие главного актива компании – сетевой инфраструктуры, и, в конечном счёте, качество предоставления услуг пользователям. Уверен, что благодаря своему опыту Сергей Онянов справится с поставленной задачей», - отмечает вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Справка:

Сергей Онянов родился 4 марта 1985 года в Перми. В 2012 году окончил электротехнический факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета. Неоднократно проходил профильные курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году инженером по эксплуатации зданий и сооружений в ОАО «Уралсвязьинформ». В 2010 году пришел в «ЭР-Телеком Холдинг», где в разное время занимал позиции руководителя службы технического сервиса, директора по эксплуатации сети, директора по контрактации и закупкам.



