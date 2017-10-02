Волгоградец взыскал ущерб с управляющей компании за сломанную руку

Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал компенсацию морального вреда с УК «ВолгаКомСервис», по вине которой, было доказано в суде, житель города сломал руку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, 14 декабря волгоградец направлялся в СК «СОГАЗ», которая находится во дворе дома по улице Дегтярева за медицинским полисом. Двор не был посыпан песком, мужчина не дошел нескольких метров до офиса страховщиков, поскользнулся, упал и сломал правую руку. Пострадавший месяц ходил в гипсе, однако рука до сих пор так и не восстановилась. По решению суда управляющая компания, которая должна была содержать территорию дома в порядке, теперь выплатит волгоградцу 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.



