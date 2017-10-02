





Разрозненные попытки волонтерских организаций решить проблему бездомных животных в городе-герое гуманным способом, к сожалению, кардинально ситуацию с регулировкой численности собак и кошек не меняют. Не безграничны и возможности благотворительной организации «Твори добро», волонтерам которой за три года работы удалось спасти сотни животных от верной гибели и найти им хозяев. Частных площадок, где после стерилизации кошек и собак пристраивают в семьи, не хватает. При этом действия органов власти, увы, сводятся лишь к финансированию мероприятий по отлову животных, которые, по сути, тут же уничтожаются. Поэтому у активистов благотворительной организации помощи бездомным животным «Твори добро» и возникла идея открыть специализированный центр, где бы бездомных кошек и собак после стерилизации социализировали и возвращали в привычную среду обитания – уже не агрессивных и без возможности размножаться. Волонтеры приглядели и подходящее здание в промзоне Красноармейского района, которое собственник готов продать им за 8 миллионов рублей. Если удастся приобрести здание, то после подведения коммуникаций и ремонта здания мечты защитников животных могут воплотиться в жизнь. Защитники бездомных животных призывают неравнодушных присоединиться к сбору средств на центр, аналогов которого в Волгограде никогда не было. И это то, что по мнению волонтеров, поможет сделать нас лучше. Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102».

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