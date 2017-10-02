Росстат зафиксировал снижение смертности младенцев в Волгоградской области

С января по август текущего года смертность младенцев в возрасте до 1 года в Волгоградской области уменьшилась по сравнению с этим же периодом 2016 года на 50 человек и составила 75 детей. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте Росстата, сообщает ИА «Высота 102».

На первом месте среди регионов ЮФО по числу смертности оказалась Ростовская область, где за 8 месяцев скончалось 195 малышей - на 32 ребенка меньше, чем в прошлом году. Вторую строчку занимает Краснодарский край. Здесь погибло 176 детей младше года, а в 2016 году их было 246. Третье место в рейтинге занимает республика Крым, где зафиксирован 81 случай - на 10 смертей меньше, чем в 2016 году. В Астраханской области умерло 54 ребенка - на 4 меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года. В Севастополе скончались 13 малышей, в 2016 здесь было зафиксировано 17 случаев смертности. Самая низкая смертность детей до года среди регионов ЮФО в республике Адыгее – 23 случая и Калмыкии - девять случаев. Всего в России за период с января по август умерло от различных причин 6 тыс. 402 ребенка в возрасте до 1 года. В 2016 году эта цифра составляла 7 тыс. 795 человека.



