Трем комитетам администрации Волгоградской области - ЖКХ, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и комитета сельского хозяйства - рекомендовано подготовить предложения по изменению расчета обоснования потребности в воде для обводнения тех населенных пунктов, в которых целью подачи воды является не только оказание коммунальных услуг по водоснабжению. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли в КСП Волгоградской области после проведенной проверки.

На обводнение населенных пунктов из бюджета области перечислены в 2015 году - 67 млн руб., в 2016 году – порядка 40 млн рублей, на 2017 год распределены субсидии областного бюджета в размере 28 млн рублей. Однако комитетом ЖКХ при формировании заявки потребности в воде не были проанализированы данные производственных программ ресурсоснабжающих организаций, заявленные при утверждении тарифов на оказание услуг по водоснабжению. В результате объем закачанной воды с учетом нормативных потерь значительно превышает объем ее фактического потребления.

Также одной из возможных причин низкого объема потребления воды населением по сравнению с фактической закачкой является несанкционированный забор воды и потери воды в водопроводных сетях. Таким образом, - делают вывод в КСП, - расчет требуемого объема средств для выполнения работ по обводнению, определяемый согласно нормативным правовым актам, исходя из годовой потребности воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, полив зеленых насаждений в личных подсобных хозяйствах, содержание животных, мойку автомобилей, т.е. объема коммунальных услуг по водоснабжению населения, для отдельных муниципальных образований не применим.

В ходе контрольного мероприятия установлены неоднократные факты заполнения водоемов до заключения муниципальных контрактов, что ставит под сомнение достоверность данных по фактическим объемам поданной воды, отраженным в актах выполненных работ, принятых администрациями сельских поселений. При этом своевременность обводнения является жизненно необходимой для вододефицитных населенных пунктов нашего региона.

По мнению КСП, администрации Волгоградской области целесообразно рассмотреть вопрос о разработке госпрограммы по обводнению населенных пунктов региона. Материалы проверки направлены в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.



