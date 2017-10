В рамках Каспийского медиафорума–2017, проходившего в Астрахани, состоялась презентация издательского гуманитарного проекта «Астраханская губерния. 300 лет на службе России». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24» . В работе над изданием были задействованы 18 авторов – историки, литераторы, этнографы, культурологи, архивисты, дизайнеры, 22 фотографа и 21 художник. Впервые в издании представлены репродукции трёх старинных карт Каспийского моря, карты «Новое и точное изображение реки Волги, прежде Ра именуемой, составленной Адамом Олеарием» (около 1662 года), фотографии шаха Ирана Насир эд-Дина, рисунок «Воины российского этноса» (начало XIX века), реконструкция Летнего дворца Петра I, рисунки Фёдора Соймонова из рукописи «Экстракт журналов мореплавания и описания Каспийского моря, которое происходило в 1715, 16, 18, 19, 20, 1727 годах, а притом описание о высокославном Государя императора Петра Великого походе... сочинено в Астрахани в 1728 году. Также в оформлении издания использованы архивы Государственной Третьяковской галереи, библиотеки Академии наук, Российского государственного архива древних актов, The New-York Public Library, The Metropoliten Museum of Art, David Rumsey Map Collection, National Library of Scotland и другие.