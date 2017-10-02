







Свыше 200 нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом выявлено прокуратурой Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, установлены многочисленные нарушения в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров. Так, прокурором Городищенского района выявлены факты осуществления индивидуальным предпринимателем незаконной деятельности по систематической перевозке пассажиров под видом заказанных перевозок. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Прокуратурой Центрального района Волгограда установлено, что один из индивидуальных предпринимателей использовал для перевозки пассажиров неисправное транспортное средство. Перевозчику внесено представление, а материалы проверки направлены в территориальный отдел госавтодорожного надзора для принятия мер административного характера. Нарушения лицензионных требований, случаи осуществления пассажирских перевозок в отсутствие требуемых законодательством документов выявлены также у перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории Ленинского, Палласовского районов, Камышина, Урюпинска, Дзержинского района Волгограда и др. Прокуратурой Волжского и вовсе вскрыт факт мошеннических действий в отношении перевозчика. Так, неустановленное лицо, действуя от имени ПАО СК "Росгосстрах", получило от владельца транспортных средств денежные средства, передав последнему сфальсифицированный полис ОСАГО. Материалы проверки были направлены в ОД УМВД России по г.Волжскому, где возбудили уголовное дело. Кроме того, аппаратом прокуратуры области выявлены нарушения при реализации комитетом транспорта и дорожного хозяйства области полномочий по установлению, изменению и отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. С целью устранения отмеченных недостатков и корректировки работы указанных органов прокуратурой области внесены представления.



