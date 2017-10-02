|Происшествия
|02.10.2017 14:03
Водитель из Суровикино бесследно исчез в Волгограде
Следственные органы просят оказать содействие в розыске 40-летнего жителя Суровикинского района Соколова Станислава Евгеньевича. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СК России по региону, в настоящее время Суровикинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту его безвестного исчезновения. Установлено, что 28 августа 2017 года около 16.00 он на служебном автомобиле отправился из города Суровикино в Волгоград и больше его никто не видел. 2 сентября этого года транспортное средство с находящимися внутри замка зажигания ключами было обнаружено на автостоянке, расположенной на улице Козловской в Волгограде.
Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 160-174 см., полного телосложения, лицо круглое, лоб средний, глаза серые, волосы светло-русые коротко стриженные, смуглый.
Особые приметы: татуировка на левой части груди сверху в виде квадрата, а в квадрате надпись, на религиозную тему.
В день исчезновения Соколов был одет: футболка темно-синего цвета, джинсовые бриджи синего цвета, пара кроссовок темного цвета.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Соколова или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-844-73-9-33-55 или "02".
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|Общество
|02.10.2017 15:15
На действия подрядчика строительства стадиона «Волгоград Арена» поданы жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор – подписи на заявлениях поставили около десяти жителей окрестных домов, сообщает ИА «Высота 102». Возмущение людей вызвал процесс покраски металлоконструкций. Как рассказал ИА «Высота 102» член Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков, жителей, ощутивших на себе негативное воздействие краски, распыляемой на стройплощадке стадиона, по факту гораздо больше десятка. О «лопнувшем терпении» Андрей Куприков рассказал на своей странице в соцсети. «..Когда начали красить металлоконструкции путем вывешивания по периметру чудо-людей на веревках и с пульверизаторами наперевес терпение окончательно лопнуло. При наших ветрах...
Прочитана: 616 раз
|Общество
|02.10.2017 14:24
Свыше 200 нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом выявлено прокуратурой Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, установлены многочисленные нарушения в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров. Так, прокурором Городищенского района выявлены факты осуществления индивидуальным предпринимателем незаконной деятельности по систематической перевозке пассажиров под видом заказанных перевозок. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Прокуратурой Центрального района Волгограда установлено, что один из индивидуальных предпринимателей использовал для перевозки пассажиров неисправное транспортное средство. Перевозчику внесено...
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|Экономика
|02.10.2017 13:58
Совсем скоро – с запуском уже в будущем году производства калийных удобрений в городе Котельниково будет проживать 30 тысяч жителей – в полтора раза больше, чем сегодня. В компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» уже сейчас заботятся о комфортности и качестве их жизни. Как убедился корреспондент ИА «Высота 102», одновременно с масштабным строительством производственного комплекса компания активно строит жилье для сотрудников. Новоселы уже въехали в квартиры современного микрорайона «Восточный», в котором построены и введены в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом, общежитие на 200 мест, девять пятиэтажных жилых домов на 360 квартир, 32 индивидуальных жилых дома, гостиница с пристроенным спортивным комплексом. На этом компания не...
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|Общество
|02.10.2017 13:30
В Волгоградской области отменен особый противопожарный режим, который действовал в регионе с июля этого года. Как сообщает ИА "Высота 102", в постановлении, подписанном и.о губернатора Евгением Харичкиным поясняется, что такое решение принято в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса пожарной опасности на территории Волгоградской области. До 15 октября, напомним, в регионе все еще действует ограничение на посещение лесов. Этим летом в Волгоградской области сложилась сложная пожароопасная обстановка. Так, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс. человек, произошли природные пожары. В результате 26 человек потеряли единственное жилье, 92...
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|Происшествия
|02.10.2017 12:42
Найти укрытие от полицейских в собственном гараже попытался житель Алексеевского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. Когда инспекторы отдела ГИБДД попытались остановить автомобиль «Лада Калина», водитель не подчинился требованиям и, уходя от погони, не раз нарушил правила дорожного движения. Не остановили нарушителя и предупредительные выстрелы. Водитель доехал до дома и был задержан на пороге гаража. Выяснилось, что мужчина абсолютно трезв, хотя был лишен прав за «пьяное» вождение. Подробности ночной погони и удивление полицейского странным поведением водителя - в видеоматериале.
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|Общество
|02.10.2017 11:43
С 3 октября и до конца месяца движение автомобилей по Набережной имени 62-ой Армии будет ограничено. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся на период работ по строительству примыкания Нулевой Продольной магистрали к набережной. Запрет на автомобильное движение коснется отрезка дороги в границах от улицы 7-й Гвардейской до улицы имени Землянского (по направлению движения к улице Землянского), улице Землянского - в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта Ленина (по направлению движения к проспекту Ленина). Объезд транспорта будет осуществляться по улице 7-й Гвардейской и проспекту Ленина.
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|Расследования
|02.10.2017 11:23
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника колонии - начальника отдела охраны исправительного учреждения, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. По данным следствия, в период с мая по ноябрь 2016 года, а также с марта по апрель 2017 года обвиняемый использовал служебные полномочия в личных интересах – привлекал подчиненных работников к благоустройству своего домовладения. Следователи установили, что 7 сотрудников колонии, включая штатного кинолога, техника группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младшего инспектора и нескольких стажёров в обозначенные периоды времени выполняли...
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|Происшествия
|02.10.2017 11:13
Двухлетний мальчик попал в больницу после употребления противозачаточных таблеток. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. Инцидент произошел в селе Ленинское Николаевского района. Известно, что из-за недосмотра родителей ребенок успел проглотить шесть таблеток гормоносодержащего препарата.
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|Здравоохранение
|02.10.2017 10:45
Сегодня «Косметологическая лечебница» на Пархоменко в Волгограде отмечает юбилей — пятидесятилетие своего существования, что само по себе служит одной из лучших рекомендаций. Клиника, появившаяся на свет благодаря любви к своему делу и кропотливому труду, прошла путь от становления до профессионализма высокого уровня. За прошедшее время в клинике сформировался постоянный коллектив профессионалов, благодаря которым пациенты клиники не только сами пользуются ее услугами, но и рекомендуют друзьям, родным. Грамотные специалисты, владеющие современными методиками, высококлассная оснащенность новейшим оборудованием, индивидуальный подход к лечению, выбор по категории «цена-качество» – вот секрет успеха, считают в «Косметологической лечебнице». ...
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|Происшествия
|02.10.2017 10:30
Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Волжского за фиктивную постановку на миграционный учет иностранца. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что обвиняемая в уведомлении о прибытии гражданина Таджикистана указала в качестве места регистрации свой адрес прописки. ОМВД России по Кумылженскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Волжанке грозит до 3 лет лишения свободы.
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|Общество
|02.10.2017 10:20
За установку нелицензионных компьютерных программ жителю Суровикино Волгоградской области грозит 6 лет тюрьмы, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МВД России по региону, «хакер» за 500 рублей установил на компьютер клиента контрафактное ПО «1С-предприятие». При этом были нарушены авторские права разработчика и причинен ущерб на сумму около 1 миллиона 300 тысяч рублей.
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|Экономика
|02.10.2017 09:45
Сотрудники «КАУСТИКа» соревнуются во всех четырёх номинациях регионального конкурса «Лучший по профессии»
Волгоградский «КАУСТИК» направил для участия в одиннадцатом областном конкурсе «Лучший по профессии» победителей внутризаводских соревнований среди представителей рабочих специальностей. В этом году организаторы конкурса, ставшего уже традиционным, проводят состязания по четырём номинациям – «Лучший электромонтёр», «Лучший водитель автобуса», «Лучший электросварщик» и «Лучший лаборант химического анализа». В соревнованиях, которые проходят в Волжском филиале Московского энергетического института, Волгоградском политехническом колледже имени В.И. Вернадского и на производственных площадках нескольких волгоградских предприятий, принимают участие сотрудники АО «КАУСТИК», которые в этом году по итогам внутризаводского конкурса получили звания мастеров «золотых» рук, лучших по профессии и лучших молодых рабочих. Об этом ИА «Высота 102»...
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|Происшествия
|02.10.2017 09:25
Двухлетняя жительница Волгограда отравилась крысиным ядом. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, инцидент произошел в Дубовском районе в СНТ "Юбилейное", где девочка проводила с семьей выходные. Пострадавшая была доставлена в токсикологическое отделение Волгоградской областной наркологической больницы.
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|Общество
|02.10.2017 09:06
В Волгоградской облдуме восстановят функциональность зала заседаний после проведения строительно-монтажных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 270 тысяч рублей выделено на монтаж, настройку, программирование и ввод в эксплуатацию таких инженерных сетей, как конгресс-системы, видео конференц-системы, систем видео и аудио-трансляции и системы управления. Конгресс-система должна выполнять такие функции, как регистрацию депутатов на рабочем месте в зале заседаний, обсуждение повестки дня, регламента заседания или любого другого вопроса, процедуру голосования, вывод на мониторы любой электронной информации, необходимой при проведении заседания (документы, презентации, аудио и видео-материалы). Также смонтированное оборудование должно обеспечивать прямую трансляцию заседаний на интернет-сайте заказчика и в...
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|Происшествия
|02.10.2017 09:03
Два человека погибли в ДТП в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, автоавария произошла ночью на 689 километре московской трассы. Водитель “КамАЗа” выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “Toyota Land Cruiser 200”. В результате аварии погибли двое пассажиров внедорожника.
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