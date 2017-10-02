Водитель из Суровикино бесследно исчез в Волгограде









Следственные органы просят оказать содействие в розыске 40-летнего жителя Суровикинского района Соколова Станислава Евгеньевича. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СК России по региону, в настоящее время Суровикинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту его безвестного исчезновения. Установлено, что 28 августа 2017 года около 16.00 он на служебном автомобиле отправился из города Суровикино в Волгоград и больше его никто не видел. 2 сентября этого года транспортное средство с находящимися внутри замка зажигания ключами было обнаружено на автостоянке, расположенной на улице Козловской в Волгограде.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 160-174 см., полного телосложения, лицо круглое, лоб средний, глаза серые, волосы светло-русые коротко стриженные, смуглый.

Особые приметы: татуировка на левой части груди сверху в виде квадрата, а в квадрате надпись, на религиозную тему.

В день исчезновения Соколов был одет: футболка темно-синего цвета, джинсовые бриджи синего цвета, пара кроссовок темного цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Соколова или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-844-73-9-33-55 или "02".



