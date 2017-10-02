Никто из чиновников не пришел сегодня на собрание дольщиков жилищного комплекса «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» несостоявшиеся новоселы, накануне они разослали приглашения в органы власти, но все, включая руководство инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, приглашение проигнорировали.

Четыре 20-ти этажных дома на набережной Волги, в самом живописном месте района по ул. Фадеева, должны быть построены в декабре 2015 года компанией-застройщиком – ООО «Строй-Сити». Всего же возведено только две многоэтажки, но вселиться в них боле 500 семей не могут, так как объем работы на объектах огромен. Гендиректор ООО «Строй-Сити» Александр Набатчиков пытался объяснить людям, в чем загвоздка. Однако, по словам дольщиков, им вновь рассказали о старых проблемах со стройматериалами, финансами и снова покормили обещаниями.

По словам красноармейцев, они направили обращения в администрацию Волгоградской области и Волгограда, прокуратуру, следственное управление по Волгоградской области, застройщику ООО «Строй-Сити», ОАО «ЗЖБИК», Полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе, в правительство РФ, в комитет Госдумы России по проблемам обманутых дольщиков с просьбой обратить внимание на их проблему.

Напомним, в Волгограде неоднократно выходили на митинги дольщики ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе, «АхтубаСитиПарк» в Волжском, дольщики ЖК «Доминант» и другие. В администрации региона было принято решение создать рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков в региональном парламенте. К этой работе пожелали подключиться и сами несостоявшиеся новоселы, а также представители всех фракций в областной думе.