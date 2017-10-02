Волгоградской области больше не угрожают природные пожары

В Волгоградской области отменен особый противопожарный режим, который действовал в регионе с июля этого года. Как сообщает ИА "Высота 102", в постановлении, подписанном и.о губернатора Евгением Харичкиным поясняется, что такое решение принято в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса пожарной опасности на территории Волгоградской области. До 15 октября, напомним, в регионе все еще действует ограничение на посещение лесов.

Этим летом в Волгоградской области сложилась сложная пожароопасная обстановка. Так, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс. человек, произошли природные пожары. В результате 26 человек потеряли единственное жилье, 92 человека пострадали, двое получили вред здоровью, 2 человека погибли.



