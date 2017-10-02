Покраска конструкций «Волгоград Арены» довела до органов

На действия подрядчика строительства стадиона «Волгоград Арена» поданы жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор – подписи на заявлениях поставили около десяти жителей окрестных домов, сообщает ИА «Высота 102». Возмущение людей вызвал процесс покраски металлоконструкций. Как рассказал ИА «Высота 102» член Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков, жителей, ощутивших на себе негативное воздействие краски, распыляемой на стройплощадке стадиона, по факту гораздо больше десятка. О «лопнувшем терпении» Андрей Куприков рассказал на своей странице в соцсети. «..Когда начали красить металлоконструкции путем вывешивания по периметру чудо-людей на веревках и с пульверизаторами наперевес терпение окончательно лопнуло. При наших ветрах краска разлетается в радиусе пары километров, окрашивая людей, дома, автомобили, деревья, улицы мелкодисперсной крупой, которую отмыть можно с величайшим трудом. Но это пол-беды, мы ведь этой отравой дышим, и будем дышать ещё минимум пару месяцев. Жадность подрядчика стадиона, не пожелавшего тратиться на защитные экраны , …есть предмет реагирования прокуратуры и Роспотребнадзора. Обращения в суды на причинение вреда имуществу и здоровью граждан уже готовятся», - написал Андрей Куприков. (орфография и пунктуация сохранены). О том, что во время покрытия металлоконструкций частицы краски могут разлетаться в радиусе до трех километров, строители предупреждали изначально. В начале сентября, когда стартовали работы, жителей Волгограда просили держаться подальше от стройплощадки стадиона и позаботиться о сохранности своих автомобилей. Также генподрядчик - компания «Стройтрансгаз» - заранее принесла извинения волгоградцам за возможные неудобства.