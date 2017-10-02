В Волгограде на месяц ограничат движение транспорта по Набережной имени 62-Армии

С 3 октября и до конца месяца движение автомобилей по Набережной имени 62-ой Армии будет ограничено. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся на период работ по строительству примыкания Нулевой Продольной магистрали к набережной. Запрет на автомобильное движение коснется отрезка дороги в границах от улицы 7-й Гвардейской до улицы имени Землянского (по направлению движения к улице Землянского), улице Землянского - в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта Ленина (по направлению движения к проспекту Ленина).

​Объезд транспорта будет осуществляться по улице 7-й Гвардейской и проспекту Ленина.