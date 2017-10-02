Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника колонии - начальника отдела охраны исправительного учреждения, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

По данным следствия, в период с мая по ноябрь 2016 года, а также с марта по апрель 2017 года обвиняемый использовал служебные полномочия в личных интересах – привлекал подчиненных работников к благоустройству своего домовладения. Следователи установили, что 7 сотрудников колонии, включая штатного кинолога, техника группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младшего инспектора и нескольких стажёров в обозначенные периоды времени выполняли строительство и отделку загородного дома своего начальника. Несмотря на то, что от выполнения своих прямых обязанностей указанные лица были освобождены, в табель учета рабочего времени им проставлялись соответствующие отметки об отработанных часах, а из бюджета исправительного учреждения регулярно начислялась заработная плата. Общая сумма незаконно выплаченных сотрудникам колонии денежных средств составила около 200 тысяч рублей. Преступная деятельность полковника внутренней службы была пресечена в результате совместной работы следователей городского подразделения СКР, а также оперативных сотрудников УФСБ по Волгоградской области и службы собственной безопасности регионального управления ФСИН России. На стадии расследования обвиняемый свою вину полностью признал, возместил ущерб и заявив ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке.



