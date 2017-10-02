«Хакеру» из Волгоградской области грозит 6 лет тюрьмы за 500 рублей дохода

Совсем скоро – с запуском уже в будущем году производства калийных удобрений в городе Котельниково будет проживать 30 тысяч жителей – в полтора раза больше, чем сегодня. В компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» уже сейчас заботятся о комфортности и качестве их жизни. Как убедился корреспондент ИА «Высота 102», одновременно с масштабным строительством производственного комплекса компания активно строит жилье для сотрудников. Новоселы уже въехали в квартиры современного микрорайона «Восточный», в котором построены и введены в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом, общежитие на 200 мест, девять пятиэтажных жилых домов на 360 квартир, 32 индивидуальных жилых дома, гостиница с пристроенным спортивным комплексом. На этом компания не...

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