«Косметологическая лечебница» отметила свой полувековой юбилей

Сегодня «Косметологическая лечебница» на Пархоменко в Волгограде отмечает юбилей — пятидесятилетие своего существования, что само по себе служит одной из лучших рекомендаций. Клиника, появившаяся на свет благодаря любви к своему делу и кропотливому труду, прошла путь от становления до профессионализма высокого уровня.













За прошедшее время в клинике сформировался постоянный коллектив профессионалов, благодаря которым пациенты клиники не только сами пользуются ее услугами, но и рекомендуют друзьям, родным. Грамотные специалисты, владеющие современными методиками, высококлассная оснащенность новейшим оборудованием, индивидуальный подход к лечению, выбор по категории «цена-качество» – вот секрет успеха, считают в «Косметологической лечебнице».













«У нас работают сотрудники с большим стажем работы в косметологии, имеющие высшую и первую категорию врача, степень кандидата медицинских наук, – отмечает главный врач ГАУЗ «Медицинский центр» Максим Выскуб. – Наши сотрудники регулярно представлены на конкурсах косметологов, входят в состав жюри на региональных конкурсах по косметологии, выступают на телевидении, публикуют свои работы в научных журналах. Доктора, ассистенты, администраторы стали единой дружной командой».













Специалисты клиники оказывают широкий спектр услуг по диагностике, консультированию и лечению в сферах косметологии и дерматологии.

За время существования «Косметологической лечебницы», благодаря гибкому и грамотному подходу, правильному соотношению качества оказываемых услуги, ориентирования на финансовые возможности пациента, смогла занять достойное место среди лучших косметологических клиник.

На торжественном мероприятии, посвященном 50-летию, присутствовали первые сотрудники, участвовавшие в создании и становлении клиники. Им были произнесены отдельные слова благодарности и вручены памятные подарки.

В честь своего пятидесятилетия «Косметологическая лечебница» дарит новым клиентам замечательный подарок: в период со 02.10.2017г. по 03.10.2017г. на инъекционные аппаратные методики - скидка до 30%! Подробности по телефону: 8(8442) 500 333





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