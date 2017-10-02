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Здравоохранение
 02.10.2017 10:45

«Косметологическая лечебница» отметила свой полувековой юбилей

Сегодня «Косметологическая лечебница» на Пархоменко в Волгограде отмечает юбилей — пятидесятилетие своего существования, что само по себе служит одной из лучших рекомендаций. Клиника, появившаяся на свет благодаря любви к своему делу и кропотливому труду, прошла путь от становления до профессионализма высокого уровня.



За прошедшее время в клинике сформировался постоянный коллектив профессионалов, благодаря которым пациенты клиники не только сами пользуются ее услугами, но и рекомендуют друзьям, родным. Грамотные специалисты, владеющие современными методиками, высококлассная оснащенность новейшим оборудованием, индивидуальный подход к лечению, выбор по категории «цена-качество» – вот секрет успеха, считают в «Косметологической лечебнице». 



«У нас работают сотрудники с большим стажем работы в косметологии, имеющие высшую и первую категорию врача, степень кандидата медицинских наук, – отмечает главный врач ГАУЗ «Медицинский центр» Максим Выскуб. – Наши сотрудники регулярно представлены на конкурсах косметологов, входят в состав жюри на региональных конкурсах по косметологии, выступают на телевидении, публикуют свои работы в научных журналах. Доктора, ассистенты, администраторы стали единой дружной командой».

   

Специалисты клиники оказывают широкий спектр услуг по диагностике, консультированию и лечению в сферах косметологии и дерматологии.
За время существования «Косметологической лечебницы», благодаря гибкому и грамотному подходу, правильному соотношению качества оказываемых услуги, ориентирования на финансовые возможности пациента, смогла занять достойное место среди лучших косметологических клиник. 
На торжественном мероприятии, посвященном 50-летию, присутствовали первые сотрудники, участвовавшие в создании и становлении клиники. Им были произнесены отдельные слова благодарности и вручены памятные подарки.
В честь своего пятидесятилетия «Косметологическая лечебница» дарит новым клиентам замечательный подарок: в период со 02.10.2017г. по 03.10.2017г. на инъекционные аппаратные методики - скидка до 30%! Подробности по телефону: 8(8442) 500 333

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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Общество 02.10.2017 13:30

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Происшествия 02.10.2017 09:25

Двухлетняя жительница Волгограда отравилась крысиным ядом. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, инцидент произошел в Дубовском районе в СНТ "Юбилейное", где девочка проводила с семьей выходные. Пострадавшая была доставлена в токсикологическое отделение Волгоградской областной наркологической больницы.
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Общество 02.10.2017 09:06

В Волгоградской облдуме восстановят функциональность зала заседаний после проведения строительно-монтажных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 270 тысяч рублей выделено на монтаж, настройку, программирование и ввод в эксплуатацию таких инженерных сетей, как конгресс-системы, видео конференц-системы, систем видео и аудио-трансляции и системы управления. Конгресс-система должна выполнять такие функции, как регистрацию депутатов на рабочем месте в зале заседаний, обсуждение повестки дня, регламента заседания или любого другого вопроса, процедуру голосования, вывод на мониторы любой электронной информации, необходимой при проведении заседания (документы, презентации, аудио и видео-материалы). Также смонтированное оборудование должно обеспечивать прямую трансляцию заседаний на интернет-сайте заказчика и в...
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Происшествия 02.10.2017 09:03

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