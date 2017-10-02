В Волгограде над СИЗО № 1 засияли купола

С января по август текущего года смертность младенцев в возрасте до 1 года в Волгоградской области уменьшилась по сравнению с этим же периодом 2016 года на 50 человек и составила 75 детей. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте Росстата, сообщает ИА «Высота 102». На первом месте среди регионов ЮФО по числу смертности оказалась Ростовская область, где за 8 месяцев скончалось 195 малышей - на 32 ребенка меньше, чем в прошлом году. Вторую строчку занимает Краснодарский край. Здесь погибло 176 детей младше года, а в 2016 году их было 246. Третье место в рейтинге занимает республика Крым, где зафиксирован 81 случай...

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