|Общество
|02.10.2017 20:12
В Волгограде над СИЗО № 1 засияли купола
Восстановление часовни и исторического облика фасада старейшего в Волгограде следственного изолятора на улице Голубинской практически завершено, сообщает ИА «Высота 102». Со стен СИЗО №1, которому в этом году исполнилось 135 лет, счистили старую краску – теперь корпуса бордовые, а обрамление зарешеченных окон выполнено в белом цвете. Кроме того, над крышей одного из зданий установлены купола с православными крестами. Выполнять задачу по возвращению первоначального облика заведения уголовно-исполнительной системы специалистам помогали архивные фотографии и сохранившийся макет Царицынского тюремного замка. В пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области уточнили, что освящение и торжественное открытие часовни с участием духовенства, представителей общественных организаций и депутатов Госдумы состоится 5 октября. В этот же день регуправление ФСИН анонсировало проведение в волгоградском Доме офицеров гала – концерта финала XIV Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина Красная». Песни собственного сочинения и других авторов исполнят около 30-ти осужденных.
Почетный гражданин Волгограда Борис Усик: "Желание перезахоронить румынских фашистов с почестями - это наглость !"
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|Аналитика
|02.10.2017 20:03
Смотрите сегодня в программе: волонтеры нашли способ сделать Волгоград городом гуманного отношения к бездомным животным, но нужна помощь власти и жителей. Собрание дольщиков ЖК «Адмиралтейский»: очередная группа обманутых участников долевого строительства заняла активную позицию. Погоня со стрельбой в Алексеевском районе Волгоградской области: отчаянно удиравший от патруля водитель удивил полицейских своей трезвостью. На Лысой горе в Волгограде ожила военная история: участники реконструкции воссоздали картину жестоких боев солдат Красной армии с фашистами. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в...
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|Здравоохранение
|02.10.2017 17:27
С января по август текущего года смертность младенцев в возрасте до 1 года в Волгоградской области уменьшилась по сравнению с этим же периодом 2016 года на 50 человек и составила 75 детей. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте Росстата, сообщает ИА «Высота 102». На первом месте среди регионов ЮФО по числу смертности оказалась Ростовская область, где за 8 месяцев скончалось 195 малышей - на 32 ребенка меньше, чем в прошлом году. Вторую строчку занимает Краснодарский край. Здесь погибло 176 детей младше года, а в 2016 году их было 246. Третье место в рейтинге занимает республика Крым, где зафиксирован 81 случай...
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|Астрахань
|02.10.2017 16:33
В рамках Каспийского медиафорума–2017, проходившего в Астрахани, состоялась презентация издательского гуманитарного проекта «Астраханская губерния. 300 лет на службе России». Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В работе над изданием были задействованы 18 авторов – историки, литераторы, этнографы, культурологи, архивисты, дизайнеры, 22 фотографа и 21 художник. Впервые в издании представлены репродукции трёх старинных карт Каспийского моря, карты «Новое и точное изображение реки Волги, прежде Ра именуемой, составленной Адамом Олеарием» (около 1662 года), фотографии шаха Ирана Насир эд-Дина, рисунок «Воины российского этноса» (начало XIX века), реконструкция Летнего дворца Петра I, рисунки Фёдора Соймонова из рукописи «Экстракт журналов мореплавания и описания Каспийского моря, которое происходило в 1715, 16, 18, 19, 20, 1727 годах, а притом ...
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|Общество
|02.10.2017 16:04
Никто из чиновников не пришел сегодня на собрание дольщиков жилищного комплекса «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» несостоявшиеся новоселы, накануне они разослали приглашения в органы власти, но все, включая руководство инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, приглашение проигнорировали. Четыре 20-ти этажных дома на набережной Волги, в самом живописном месте района по ул. Фадеева, должны быть построены в декабре 2015 года компанией-застройщиком – ООО «Строй-Сити». Всего же возведено только две многоэтажки, но вселиться в них боле 500 семей не могут,...
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|Общество
|02.10.2017 15:44
О завершении строительства участка Нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и Пугачевской до речного порта Волгограда заявили сегодня в администрации области, сообщает ИА «Высота 102». Ввод второго участка - от набережной им. 62-й Армии до улицы Химической запланирован на конец ноября. На территории возле строящегося стадиона «Волгоград Арена» уже почти готов километровый отрезок новой благоустроенной набережной. Эта территория разительно отличается от того, что привыкли видеть горожане и гости Волгограда на подходах к Волге. Журналисты местных СМИ, побывавшие на объекте, назвали готовый участок «набережной мечты». Сегодня же стало известно о грядущих поэтапных переменах в облике и...
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|Общество
|02.10.2017 15:15
На действия подрядчика строительства стадиона «Волгоград Арена» поданы жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор – подписи на заявлениях поставили около десяти жителей окрестных домов, сообщает ИА «Высота 102». Возмущение людей вызвал процесс покраски металлоконструкций. Как рассказал ИА «Высота 102» член Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков, жителей, ощутивших на себе негативное воздействие краски, распыляемой на стройплощадке стадиона, по факту гораздо больше десятка. О «лопнувшем терпении» Андрей Куприков рассказал на своей странице в соцсети. «..Когда начали красить металлоконструкции путем вывешивания по периметру чудо-людей на веревках и с пульверизаторами наперевес терпение окончательно лопнуло. При наших ветрах...
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|Общество
|02.10.2017 14:24
Свыше 200 нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом выявлено прокуратурой Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, установлены многочисленные нарушения в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров. Так, прокурором Городищенского района выявлены факты осуществления индивидуальным предпринимателем незаконной деятельности по систематической перевозке пассажиров под видом заказанных перевозок. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Прокуратурой Центрального района Волгограда установлено, что один из индивидуальных предпринимателей использовал для перевозки пассажиров неисправное...
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|Происшествия
|02.10.2017 14:03
Следственные органы просят оказать содействие в розыске 40-летнего жителя Суровикинского района Соколова Станислава Евгеньевича. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СК России по региону, в настоящее время Суровикинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту его безвестного исчезновения. Установлено, что 28 августа 2017 года около 16.00 он на служебном автомобиле отправился из города Суровикино в Волгоград и больше его никто не видел. 2 сентября этого года транспортное средство с находящимися внутри замка зажигания ключами было обнаружено на автостоянке, расположенной на улице Козловской в Волгограде. Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 160-174 см.,...
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|Общество
|02.10.2017 13:30
В Волгоградской области отменен особый противопожарный режим, который действовал в регионе с июля этого года. Как сообщает ИА "Высота 102", в постановлении, подписанном и.о губернатора Евгением Харичкиным поясняется, что такое решение принято в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением класса пожарной опасности на территории Волгоградской области. До 15 октября, напомним, в регионе все еще действует ограничение на посещение лесов. Этим летом в Волгоградской области сложилась сложная пожароопасная обстановка. Так, в конце августа на территории области в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс. человек, произошли природные пожары. В результате 26 человек потеряли единственное жилье, 92...
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|Происшествия
|02.10.2017 12:42
Найти укрытие от полицейских в собственном гараже попытался житель Алексеевского района Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. Когда инспекторы отдела ГИБДД попытались остановить автомобиль «Лада Калина», водитель не подчинился требованиям и, уходя от погони, не раз нарушил правила дорожного движения. Не остановили нарушителя и предупредительные выстрелы. Водитель доехал до дома и был задержан на пороге гаража. Выяснилось, что мужчина абсолютно трезв, хотя был лишен прав за «пьяное» вождение. Подробности ночной погони и удивление полицейского странным поведением водителя - в видеоматериале.
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|Общество
|02.10.2017 11:43
С 3 октября и до конца месяца движение автомобилей по Набережной имени 62-ой Армии будет ограничено. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся на период работ по строительству примыкания Нулевой Продольной магистрали к набережной. Запрет на автомобильное движение коснется отрезка дороги в границах от улицы 7-й Гвардейской до улицы имени Землянского (по направлению движения к улице Землянского), улице Землянского - в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта Ленина (по направлению движения к проспекту Ленина). Объезд транспорта будет осуществляться по улице 7-й Гвардейской и проспекту Ленина.
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|Расследования
|02.10.2017 11:23
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника колонии - начальника отдела охраны исправительного учреждения, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. По данным следствия, в период с мая по ноябрь 2016 года, а также с марта по апрель 2017 года обвиняемый использовал служебные полномочия в личных интересах – привлекал подчиненных работников к благоустройству своего домовладения. Следователи установили, что 7 сотрудников колонии, включая штатного кинолога, техника группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младшего инспектора и нескольких стажёров в обозначенные периоды времени выполняли...
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|Происшествия
|02.10.2017 11:13
Двухлетний мальчик попал в больницу после употребления противозачаточных таблеток. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. Инцидент произошел в селе Ленинское Николаевского района. Известно, что из-за недосмотра родителей ребенок успел проглотить шесть таблеток гормоносодержащего препарата.
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|Здравоохранение
|02.10.2017 10:45
Сегодня «Косметологическая лечебница» на Пархоменко в Волгограде отмечает юбилей — пятидесятилетие своего существования, что само по себе служит одной из лучших рекомендаций. Клиника, появившаяся на свет благодаря любви к своему делу и кропотливому труду, прошла путь от становления до профессионализма высокого уровня. За прошедшее время в клинике сформировался постоянный коллектив профессионалов, благодаря которым пациенты клиники не только сами пользуются ее услугами, но и рекомендуют друзьям, родным. Грамотные специалисты, владеющие современными методиками, высококлассная оснащенность новейшим оборудованием, индивидуальный подход к лечению, выбор по категории «цена-качество» – вот секрет успеха, считают в «Косметологической лечебнице». ...
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|Происшествия
|02.10.2017 10:30
Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Волжского за фиктивную постановку на миграционный учет иностранца. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что обвиняемая в уведомлении о прибытии гражданина Таджикистана указала в качестве места регистрации свой адрес прописки. ОМВД России по Кумылженскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Волжанке грозит до 3 лет лишения свободы.
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2 октября 20:12
В Волгограде над СИЗО № 1 засияли купола 4
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Общество
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