Глава Волжского проинспектировал строительство нового детского сада





Глава Волжского Игорь Воронин проинспектировал ход работ по строительству детского сада в 28 микрорайоне (ул. Карбышева, 122) и оценил качество обновленных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» объектов дорожной инфраструктуры Волжского, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации.

В Волжском завершены работы на шести объектах в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». После проведения необходимых лабораторных исследований будет проведена процедура приемки в эксплуатацию.













Игорь Воронин: «Волжский всегда отличался качественным контролем за выполнением работ по дорожному ремонту. На двух из шести объектов, на которых проводились работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», были выявлены несоответствия предъявляемым требованиям. Подрядчик устранил эти нарушения за свой счет, только после этого работы продолжились».

Игорь Воронин отметил, что главной задачей обновления дорожной инфраструктуры является обеспечение безопасности дорожного движения для водителей и пешеходов.

На отремонтированном участке дороги по ул. Карбышева от ул. 40 лет Победы до ул. Оломоуцкой обустроен пешеходный переход. Здесь установлен светофор Т.7 и оборудован островок безопасности. Обустройство островков безопасности – это один из эффективных способов снижения аварийности на дорогах. В Волжском уже установлены четыре островка безопасности – на ул. Карбышева (в районе пос. Рабочий), на бульваре Профсоюзов, на пр. Ленина (в районе пос. Рабочий) и на участке по ул. Карбышева (между 26 и 27 м/р).

Участие города в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» стало возможным во многом благодаря взаимодействию с федеральной и областной властью при поддержке губернатора Андрея Бочарова.

«Качественные дороги – это комфорт и безопасность. Впереди еще много работы в этом направлении, и она будет продолжена», - отметил Игорь Воронин. В планах не только ремонт городских магистралей, но и внутриквартальных дорог, а также строительство новых дорог - продолжение улиц Карбышева и Пушкина.

Строительство 28 микрорайона ведется на протяжении трех лет, здесь новоселами стали уже тысячи волжан. Комплексную застройку, в том числе благоустройство внутридворовых территорий МКД, выполняет ЗАО «Флагман».

В августе текущего года рабочие приступили к возведению детского сада на 240 мест. Новое дошкольное образовательное учреждение разместится по ул. Карбышева, 122.

Игорь Воронин подчеркнул, что новый детский сад возводится с использованием современных технологий и материалов. Он будет одним из самых больших по числу воспитанников дошкольным учреждением в городе.

«При строительстве нового детского сада применены инновационные подходы. Это говорит о том, что строительная отрасль Волжского не стоит на месте, а активно развивается», - добавил Игорь Николаевич.

Строительство детского сада ведется в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Завершение строительства запланировано уже в следующем году. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа.











