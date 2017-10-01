В Волгоградской области ребенок отравился крысиным ядом

Волгоградская область больше не значится в реестре жалоб на качество домов, построенных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте фонда ЖКХ. Ранее Волгоградская область присутствовала в ежемесячных отчетах госкорпорации, контролирующей качество построенных домов, на протяжении нескольких лет. Так, жаловались на недоделки в новых домах, возведенных по программе переселения из аварийного жилья, жители Средней Ахтубы, Краснослободска, Волгограда, Светлоярского района. На устранение некоторых из них уходил не год и не два. В фонде не только принимали жалобы, но и контролировали устранение недоделок.

Прочитана: 3513 раз