|Происшествия
|02.10.2017 09:03
В Волгоградской области два человека погибли при столкновении внедорожника с грузовиком
Два человека погибли в ДТП в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, автоавария произошла ночью на 689 километре московской трассы. Водитель “КамАЗа” выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “Toyota Land Cruiser 200”. В результате аварии погибли двое пассажиров внедорожника.
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|Здравоохранение
|02.10.2017 10:45
Сегодня «Косметологическая лечебница» на Пархоменко в Волгограде отмечает юбилей — пятидесятилетие своего существования, что само по себе служит одной из лучших рекомендаций. Клиника, появившаяся на свет благодаря любви к своему делу и кропотливому труду, прошла путь от становления до профессионализма высокого уровня. За прошедшее время в клинике сформировался постоянный коллектив профессионалов, благодаря которым пациенты клиники не только сами пользуются ее услугами, но и рекомендуют друзьям, родным. Грамотные специалисты, владеющие современными методиками, высококлассная оснащенность новейшим оборудованием, индивидуальный подход к лечению, выбор по категории «цена-качество» – вот секрет успеха, считают в «Косметологической лечебнице». ...
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|Происшествия
|02.10.2017 10:30
Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Волжского за фиктивную постановку на миграционный учет иностранца. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что обвиняемая в уведомлении о прибытии гражданина Таджикистана указала в качестве места регистрации свой адрес прописки. ОМВД России по Кумылженскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Волжанке грозит до 3 лет лишения свободы.
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|Общество
|02.10.2017 10:20
За установку нелицензионных компьютерных программ жителю Суровикино Волгоградской области грозит 6 лет тюрьмы, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МВД России по региону, «хакер» за 500 рублей установил на компьютер клиента контрафактное ПО «1С-предприятие». При этом были нарушены авторские права разработчика и причинен ущерб на сумму около 1 миллиона 300 тысяч рублей.
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|Общество
|02.10.2017 10:01
Глава Волжского Игорь Воронин проинспектировал ход работ по строительству детского сада в 28 микрорайоне (ул. Карбышева, 122) и оценил качество обновленных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» объектов дорожной инфраструктуры Волжского, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации. В Волжском завершены работы на шести объектах в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». После проведения необходимых лабораторных исследований будет проведена процедура приемки в эксплуатацию. Игорь Воронин: «Волжский всегда отличался качественным контролем за выполнением работ по дорожному ремонту. На двух из шести объектов, на которых проводились работы в рамках проекта «Безопасные...
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|Экономика
|02.10.2017 09:45
Сотрудники «КАУСТИКа» соревнуются во всех четырёх номинациях регионального конкурса «Лучший по профессии»
Волгоградский «КАУСТИК» направил для участия в одиннадцатом областном конкурсе «Лучший по профессии» победителей внутризаводских соревнований среди представителей рабочих специальностей. В этом году организаторы конкурса, ставшего уже традиционным, проводят состязания по четырём номинациям – «Лучший электромонтёр», «Лучший водитель автобуса», «Лучший электросварщик» и «Лучший лаборант химического анализа». В соревнованиях, которые проходят в Волжском филиале Московского энергетического института, Волгоградском политехническом колледже имени В.И. Вернадского и на производственных площадках нескольких волгоградских предприятий, принимают участие сотрудники АО «КАУСТИК», которые в этом году по итогам внутризаводского конкурса получили звания мастеров «золотых» рук, лучших по профессии и лучших молодых рабочих. Об этом ИА «Высота 102»...
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|Происшествия
|02.10.2017 09:25
Двухлетняя жительница Волгограда отравилась крысиным ядом. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, инцидент произошел в Дубовском районе в СНТ "Юбилейное", где девочка проводила с семьей выходные. Пострадавшая была доставлена в токсикологическое отделение Волгоградской областной наркологической больницы.
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|Общество
|02.10.2017 09:06
В Волгоградской облдуме восстановят функциональность зала заседаний после проведения строительно-монтажных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 270 тысяч рублей выделено на монтаж, настройку, программирование и ввод в эксплуатацию таких инженерных сетей, как конгресс-системы, видео конференц-системы, систем видео и аудио-трансляции и системы управления. Конгресс-система должна выполнять такие функции, как регистрацию депутатов на рабочем месте в зале заседаний, обсуждение повестки дня, регламента заседания или любого другого вопроса, процедуру голосования, вывод на мониторы любой электронной информации, необходимой при проведении заседания (документы, презентации, аудио и видео-материалы). Также смонтированное оборудование должно обеспечивать прямую трансляцию заседаний на интернет-сайте заказчика и в...
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|Общество
|02.10.2017 06:25
Волгоградская область больше не значится в реестре жалоб на качество домов, построенных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте фонда ЖКХ. Ранее Волгоградская область присутствовала в ежемесячных отчетах госкорпорации, контролирующей качество построенных домов, на протяжении нескольких лет. Так, жаловались на недоделки в новых домах, возведенных по программе переселения из аварийного жилья, жители Средней Ахтубы, Краснослободска, Волгограда, Светлоярского района. На устранение некоторых из них уходил не год и не два. В фонде не только принимали жалобы, но и контролировали устранение недоделок.
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|Экология
|01.10.2017 21:22
Завод «Красный Октябрь» оштрафован за выбросы загрязняющих веществ в воздух в отсутствие специального разрешения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области. Протокол об административном нарушении в отношении АО ВМК «Красный Октябрь» был составлен еще в конце июня этого года. Предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ. Ворошиловским районным судом Волгограда назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб. Решение суда не вступило в законную силу. Между тем, «оранжевое облако» над заводом «Красный Октябрь» жители города наблюдают регулярно.
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|Аналитика
|01.10.2017 18:06
В сегодняшней программе: болельщики и ветераны спорта обеспокоены шатким положением футбольного клуба "Ротор-Волгоград" в первом дивизионе, и, в частности, высказывают недовольство преимуществом иногородних игроков в команде города-героя. Почему руководство клуба и спорткомитета не делают ставку на воспитанников местного футбола, как исправить ситуацию в деле подготовки подрастающей смены волгоградских футболистов и кто они, энтузиасты, которые без привлечения бюджетных средств занимаются с детьми? Подробности - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|01.10.2017 16:33
Около 20 человек пришли сегодня на митинг противников застройки поймы реки Царица в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», санкционированная акция прошла на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Широко анонсированное мероприятие, на котором организаторы обещали поднять ряд экологических проблем, не заинтересовало горожан. Не было на митинге ни обещанной казачьей песни, ни федеральных чиновников, ни священнослужителей, которых якобы приглашали организаторы данного мероприятия. Участникам акции, а также наблюдающим за происходящим представителям СМИ, прочитали легенду, почему речка стала называться Царицей. Затем организатор акции подробно рассказал о проблемах малых рек, несанкционированных свалках, заметив, что в регионе необходимо срочно начать раздельный...
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|Спорт
|01.10.2017 13:59
Ватерполисты команды “Спартак-Волгоград” со счетом 14:5 обыграли немецкую команду “Дуйсбург” в заключительной встрече второго квалификационного раунда европейской лиги чемпионов. Об этом сообщил ИА “Высота 102” пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский. Матч проходил в хорватском Загребе. Из трех игр волгоградцы одержали две победы над “Дуйсбургом” и черногорским «Ядраном», и сыграли вничью с командой хозяев “Младостью”. С этими результатами волгоградские ватерполисты уверенно проходят в третий квалификационный раунд международных соревнований, которые пройдут 14 и 18 октября. Один из матчей состоится в Волгограде.
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|Происшествия
|01.10.2017 10:55
Мужчина сгорел на пожаре в Серафимовичском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, трагедия произошла минувшей ночью в хуторе Подолховский на улице Садовой. К прибытию пожарных расчетов частный дом уже был полностью объят пламенем. Тело 36-летнего мужчины нашли после того, как пожар был потушен. Спасатели полагают, что он стал жертвой небрежного обращения с огнем.
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|Происшествия
|01.10.2017 10:02
Один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП в Жирновском районе, на 36 километре трассы “Калининск-Жирновск-Камышин». Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 29-летняя женщина, сидевшая за рулем SsangYong Musso, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. От полученных травм она умерла до прибытия врачей скорой помощи, ее пассажир, с травмой головы, был доставлен в больницу.
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|Общество
|01.10.2017 07:27
Подрядчик из Ростовской области - "Волгоградское ДСУ" - по решению суда за счет собственных средств должен устранить дефекты на ул. 13-й Гвардейской в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, компании дали месяц со дня вступления судебного решения в силу. Сегодня на ранее отремонтированном участке дороги наблюдается выкрашивание (разрушение) дорожного покрытия, провал люка, просадка и разрушение тротуара. Иск подало МУ "Комдорстрой". Муниципальное учреждение, которое выступало заказчиком дорожных работ, также требовало от компании устранить дефекты в Тракторозаводском районе на ул. Баумана и в центре города на ул. Коммунистическая в рамках гарантийных обязательств по контракту, заключенному в 2014 году....
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2 октября 10:30
2 октября 09:45
2 октября 09:25
2 октября 09:03
В Волгоградской области два человека погибли при столкновении внедорожника с грузовиком
2 октября 06:25
1 октября 18:06
1 октября 07:27
30 сентября 14:28
Происшествия
2 октября 10:30
2 октября 09:25
2 октября 09:03
В Волгоградской области два человека погибли при столкновении внедорожника с грузовиком
29 сентября 19:03
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28 сентября 16:22
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