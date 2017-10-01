В Волгоградской облдуме восстановят функциональность зала заседаний после проведения строительно-монтажных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 270 тысяч рублей выделено на монтаж, настройку, программирование и ввод в эксплуатацию таких инженерных сетей, как конгресс-системы, видео конференц-системы, систем видео и аудио-трансляции и системы управления. Конгресс-система должна выполнять такие функции, как регистрацию депутатов на рабочем месте в зале заседаний, обсуждение повестки дня, регламента заседания или любого другого вопроса, процедуру голосования, вывод на мониторы любой электронной информации, необходимой при проведении заседания (документы, презентации, аудио и видео-материалы). Также смонтированное оборудование должно обеспечивать прямую трансляцию заседаний на интернет-сайте заказчика и в локальной сети, в том числе с возможностью автоматического позиционирования телекамер на выступающего делегата.

Напомним, ранее в зале заседаний Волгоградской облдумы был проведен ремонт, на эти цели было выделено из бюджета региона около 5 миллионов рублей. На последнем заседании регпарламента, где проводился правительственный час по проблемам обманутых дольщиков, представители инициативных групп несостоявшихся новоселов упрекнули власти за трату денег на ремонт зала заседаний облдумы. На что спикер регпарламента Николай Семисотов парировал, «вы же у себя дома ремонт делаете». Аукцион на ремонт зала заседаний облдумы был объявлен ГБУ "Исполнительная дирекция Волгоградской области". Контракт на проведение работ администрация региона заключила с единственным участником - ООО "Производственная организация "Промстройреставрация".



