Митинг против застройки поймы реки Царица в Волгограде оказался малочисленным









Около 20 человек пришли сегодня на митинг противников застройки поймы реки Царица в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», санкционированная акция прошла на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Широко анонсированное мероприятие, на котором организаторы обещали поднять ряд экологических проблем, не заинтересовало горожан. Не было на митинге ни обещанной казачьей песни, ни федеральных чиновников, ни священнослужителей, которых якобы приглашали организаторы данного мероприятия. Участникам акции, а также наблюдающим за происходящим представителям СМИ, прочитали легенду, почему речка стала называться Царицей. Затем организатор акции подробно рассказал о проблемах малых рек, несанкционированных свалках, заметив, что в регионе необходимо срочно начать раздельный сбор отходов.













Отдельный блок длинного выступления был посвящен вопросу развития поймы, где оратор озвучил свое сугубо личное видение будущего этой территории. Так, по его мнению, Царица должна превратиться в бурную реку с прудами, пляжами и каркасными мостами, а по ее берегам должны цвести сады, жужжать пчелы и расти целебные травы, такие как зверобой и иван-чай. Этот «проект» выступающий предложил рассмотреть на новых публичных слушаниях с привлечением как можно большего числа жителей города. По итогам акции была подписана резолюция «о сохранении поймы реки Царицы от ее истока до устья».

К слову, пока шел митинг, многие журналисты увлеченно обсуждали странную железную конструкцию, расположенную в центре площади Металлургов. (См. на первой фотографии). Представители СМИ так и не пришли к единому мнению, что может означать данный крестообразный символ в центре главной площади района.



