Ватерполисты команды “Спартак-Волгоград” со счетом 14:5 обыграли немецкую команду “Дуйсбург” в заключительной встрече второго квалификационного раунда европейской лиги чемпионов. Об этом сообщил ИА “Высота 102” пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский. Матч проходил в хорватском Загребе. Из трех игр волгоградцы одержали две победы над “Дуйсбургом” и черногорским «Ядраном», и сыграли в ничью с командой хозяев “Младостью”. С этими результатами волгоградские ватерполисты уверенно проходят в третий квалификационный раунд международных соревнований, которые пройдут 14 и 18 октября. Один из матчей состоится в Волгограде.
|Спорт
|01.10.2017 13:59(Обновлено: 01.10.2017 14:02)
Ватерполисты “Спартак-Волгоград” обыграли немецкий “Дуйсбург” со счетом 14:5
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|Происшествия
|01.10.2017 10:55
Мужчина сгорел на пожаре в Серафимовичском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, трагедия произошла минувшей ночью в хуторе Подолховский на улице Садовой. К прибытию пожарных расчетов частный дом уже был полностью объят пламенем. Тело 36-летнего мужчины нашли после того, как пожар был потушен. Спасатели полагают, что он стал жертвой небрежного обращения с огнем.
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|Происшествия
|01.10.2017 10:02
Один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП в Жирновском районе, на 36 километре трассы “Калининск-Жирновск-Камышин». Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 29-летняя женщина, сидевшая за рулем SsangYong Musso, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. От полученных травм она умерла до прибытия врачей скорой помощи, ее пассажир, с травмой головы, был доставлен в больницу.
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|Общество
|01.10.2017 07:27
Подрядчик из Ростовской области - "Волгоградское ДСУ" - по решению суда за счет собственных средств должен устранить дефекты на ул. 13-й Гвардейской в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, компании дали месяц со дня вступления судебного решения в силу. Сегодня на ранее отремонтированном участке дороги наблюдается выкрашивание (разрушение) дорожного покрытия, провал люка, просадка и разрушение тротуара. Иск подало МУ "Комдорстрой". Муниципальное учреждение, которое выступало заказчиком дорожных работ, также требовало от компании устранить дефекты в Тракторозаводском районе на ул. Баумана и в центре города на ул. Коммунистическая в рамках гарантийных обязательств по контракту, заключенному в 2014 году....
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|Общество
|30.09.2017 17:06
Сегодня в сквере около здания администрации Волжского обманутые дольщики «АхтубаСитиПарк» провели седьмой по счету митинг. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в акции приняли участие около 60 человек. В сквере дольщики разбили палатки с адресами домов, которые так и не построила компания. Все желающие могли побить поварешками в три пустые баки с аббревиатурой «АСП», символизирующее название жилого комплекса, выпить горячего чая в одной из палаток. Дольщики разыграли сценки так и не случившегося новоселья, но эти картины вызывали не только смех людей, которые стояли с плакатами, но и слезы. Особенно трогательным было выступление маленькой обманутой дольщицы Евы, которая в стихах рассказала,...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.09.2017 16:07
Кровопролитные бои на южных рубежах Сталинграда воссоздали сегодня перед волгоградцами и гостями города российские и белорусские военные реконструкторы, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Во второй день всероссийского военно-исторического фестиваля «Они сражались за Родину» почти две сотни энтузиастов-любителей военной истории из Волгограда, Белгорода, Москвы, Воронежа, Новороссийска, Бреста и ряда других городов «сражались» на Лысой горе, которую называют вторым Мамаевом курганом. С Лысой горы открывается панорама южных районов города, поэтому объект имел стратегическое значение. Масштабное действо по реконструкции боев за Лысую гору было приурочено к 75-й годовщине Сталинградской Победы. На поле боя зрители...
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|Общество
|30.09.2017 14:28
Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по итогам 10-месячного рейда обновили дорожный рейтинг городов России. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ОНФ России, сообщает ИА "Высота 102", с декабря 2016 г. эксперты Народного фронта оценили качество дорог в 84 субъектах РФ, побывали более чем в 110 городах, проехали 63 тыс. км по дорогам федерального, регионального и муниципального значения. Участники рейда анализировали состояние гарантийных дорог, участков, которые они уже инспектировали ранее – в 2015–2016 гг., а также состояние тех...
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|Общество
|30.09.2017 13:15
Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, завершили переобучение на новый переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» в ходе полевого выхода в учебном центре войск ПВО в Ейске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, около 10 мишеней, имитирующих вертолеты и аэродинамические цели при стрельбе на встречу и вдогон, были сбиты за время практических стрельб. В ходе обучения подразделения изучили боевую работу комплекса, устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК, освоили навыки боевой работы на комплексе и боевого применения. Военнослужащие сдали экзамены, а на будущей неделе им предстоит провести показные боевые стрельбы по завершению полевого выхода. Справка: ПЗРК «Верба»...
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|Спорт
|30.09.2017 12:54
Ничьей закончилась выездная игра 16 тура ФНЛ Первенства России, на которой футболистам «Ротор-Волгоград» противостояла команда «Луч-Энергия» из Владивостока, сообщает ИА «Высота 102». Встреча прошла на домашнем поле «Луча» - стадионе «Динамо». В первом тайме волгоградцы сделали уверенную заявку на победу, уже на 10 минуте гол в ворота хозяев забил нападающий «Ротора» Владимир Романенко. Исправить ситуацию до конца первого игрового отрезка футболистам «Луча» не удалось. В начале второго тайма счет сравнялся. На 50 минуте встречи голом в ворота гостей ответил полузащитник Александр Носов.
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|Происшествия
|30.09.2017 12:34
Свыше 70 нарушителей выявили сотрудники ГИБДД в ходе пятничного рейда по «отлову» пьяных водителей в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», первыми в поле зрения инспекторов попали, как это ни странно, сотрудники цирка. Из окон проезжающих автомобилей, украшенных транспарантами цирка Юрия Никулина, высовывались люди в костюмах, выкрикивали приветствия жителям города и активно зазывали их на свое представление. Инспекторы ГИБДД посчитали, что такое поведение на дороге может быть небезопасным как для самих цирковых артистов, так и других участников дорожного движения. Полицейские, которые стояли на посту на площади Ленина, пустились в погоню за шумной колонной. Остановили профессиональных...
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|Расследования
|30.09.2017 10:43
К 2 годам лишения свободы условно приговорен житель Урюпинска за кражу из магазина бутылки водки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда. Установлено, что подсудимый целенаправленно подошел к витринам с алкогольной продукцией, убедился, что за ним не наблюдают, и похитил бутылку водки объемом 0,5 литра стоимостью 242 рубля 70 копеек. О действиях посетителя магазина догадался персонал. Мужчине попытались перегородить дорогу, но он, оттолкнув продавца, попытался убежать с похищенной бутылкой. Однако сотрудникам магазина удалось задержать грабителя. Свою вину на суде он полностью признал и раскаялся. Установлено, что мужчина на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, воспитывает...
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|Общество
|30.09.2017 08:05
Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала в селах Ленинского и Городищенского районов Волгоградской области, чтобы выяснить, знают ли волгоградцы своих избранников, с какими просьбами обращались они к парламентариям высшего законодательного органа страны, какую помощь получили. Выяснилось, что депутата Ирину Гусеву на округе №84 знают, но мало кто говорит о ней добрые слова. Владимира Плотникова, избранного по округу №83, который «сидит» в думе уже третий созыв и курирует аграрную политику, селяне не знают вовсе. В этот раз съемочные группы отправились в Еланский и Чернышковский районы. Напомним, Волгоградскую...
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|Аналитика
|29.09.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: Волгоград превратился в недоступную среду для инвалидов. В Россошках перезахоронили останки 345 румынских солдат — без военного оркестра и почетного караула. Очевидцы первой в мире ядерной катастрофы спустя 60 лет после трагедии вспомнили о случившемся на памятном митинге в Волгограде. Фанаты «Ротора» откровенно и жестко — о том, что происходит с любимой командой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Происшествия
|29.09.2017 19:03
По предварительным данным, пятеро человек, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, авария произошла несколько минут назад на границе Советского района вблизи села Песчанка. Столкнулись "Hyundai Santa Fe" и "Лада Приора". Сообщается, что водитель иномарки при выезде из Песчанки на трассу "Волгоград-Каменск-Шахтинский" не заметил отечественную легковушку. Все пострадавшие доставлены в больницу. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, в больницу были госпитализированы не пятеро, а четверо человек, в том числе 16-летний подросток.
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|Общество
|29.09.2017 17:54
Массу нарушений выявили активисты волгоградского реготделения ОНФ в ходе проверок доступности маршрутов городской среды и дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгограде для людей с ограниченными возможностями. И, несмотря на то, что за последние годы ситуация в городе и регионе в этой области, по словам уполномоченного по делам инвалидов Волгоградской области Александра Олейникова, сильно изменилась в лучшую сторону, работы в этом направлении предстоит сделать еще очень много и представителям исполнительной власти, и управляющим компаниям, и фонду капитального ремонта, который должен учитывать пожелания людей при ремонте многоэтажек. «Фронтовики» рассказали, что вместе с инвалидами-колясочниками и незрячими людьми обследовали 26 маршрутов инвалидов...
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|Общество
|29.09.2017 16:09
Волгоградцы, которые не могли выехать с курорта Анталии в Турции из-за разорения авиакомпании «ВИМ-Авиа», вернулись домой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского аэропорта, туристы прилетели домой бортом другой авиакомпании – Ifly. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что накануне из Волгоградского аэропорта не смогли вылететь в Турцию туристы, которые купили билеты авиакомпании «ВИМ-Авиа». Рейсы других авиакомпаний из Волгограда в Турцию осуществляются по расписанию. Всего жертвами разорившейся авиакомпании стали несколько десятков тысяч россиян. До сих пор их перевозят другие авиакомпании. В отношении гендиректора «ВИМ-Авиа» и главбуха возбуждены уголовные дела. Владельцы компании покинули пределы России.
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1 октября 13:59
Ватерполисты “Спартак-Волгоград” обыграли немецкий “Дуйсбург” со счетом 14:5
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