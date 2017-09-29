Сегодня в сквере около здания администрации Волжского обманутые дольщики «АхтубаСитиПарк» провели седьмой по счету митинг. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в акции приняли участие около 60 человек. В сквере дольщики разбили палатки с адресами домов, которые так и не построила компания. Все желающие могли побить поварешками в три пустые баки с аббревиатурой «АСП», символизирующее название жилого комплекса, выпить горячего чая в одной из палаток. Дольщики разыграли сценки так и не случившегося новоселья, но эти картины вызывали не только смех людей, которые стояли с плакатами, но и слезы. Особенно трогательным было выступление маленькой обманутой дольщицы Евы, которая в стихах рассказала,...